5 Temmuz 2020 Haberleri - Son Dakika

5 Temmuz 2020 Haberleri
5 Temmuz 2020 Manşet Haberleri.
- Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp'ten TFF'ye çağrı: Başakşehir'le aynı gün aynı saatte oynamalıyız
- Fatih Terim, Trabzon maçından sonra üzüntüsünü dile getirdi: Taraftarlar bizi affetsinler bu sene
- Dolunaylı İstanbul manzarası kartpostallık görüntüler oluşturdu
- Manisa'da şiddetli fırtına nedeniyle bir caminin minaresi yıkıldı
- Türkiye'de koronavirüs hastalarının yüzde 88'i iyileşti
- İttifak Holding Konyaspor, 90+5'te bulduğu golle Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti
- Feghouli'nin Trabzonspor maçında kırmızı kart görmesi, Galatasaray taraftarının tepkisini çekti
- G.Saray-Trabzonspor maçında hakem Cüneyt Çakır, Donk'un Sörloth'a yaptığı müdahaleye VAR uyarısıyla penaltı kararı verdi
- Ayrılığı hazmedemeyen şahıs, eski sevgilisinin evini ateşe verdi
- Manuel da Costa'nın kalp bölgesine tekme atan Feghouli kırmızı kartla oyun dışında kaldı
- Son dakika: TEM Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 17 yaralı
- Bakan Koca, sosyal mesafeli halay fotoğrafını 'Çankırı'dan örnek geldi' notuyla paylaştı
- Ukrayna'da eşiyle tartışan adam binayı ateşe verdi
- 46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu
- Süper Lig'de Kasımpaşa ile Demir Grup Sivasspor 0-0 berabere kaldı
- 27 yaşındaki genç, tabancasını temizlerken yanlışlıkla kendini ve annesini vurdu
- Şampiyon Liverpool evinde Aston Villa'yı 2-0 mağlup etti
- Kayseri'de bir şahıs, tartıştığı yabancı uyruklu genci boğazından bıçakladı
- İkinci dalga paniği yaşayan İspanya'da tehlike çanları çalıyor! 2 günde 270 bin kişi karantinaya alındı
- Dev maçta Trabzonspor, deplasmanda Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti
- Bakan Koca, sıkılmadan uyarmaya devam ediyor: Sosyal mesafe kuralını kat kat fazla uygularsanız tatilde kat kat iyi dinlenirsiniz
- İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
- Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı 7 ilimizi paylaştı
- Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin bir kişi daha gözaltına alındı
- Son Dakika: Türkiye'de 5 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi vefat etti, 1148 yeni vaka tespit edildi
- Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi
- Epilepsi hastası kadın evinde komşusu tarafından ölü bulundu
- Koronavirüs salgınıyla ilgili yeni iddia: 7 yıl önce Çin'deki bir madende ortaya çıktı
- Küçükbaş hayvan çalan zanlı, pişkinliğiyle pes dedirtti
- Sakarya'daki fabrika patlamasında hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belirlendi
- Serinlemek için Kızılırmak'a giren 18 yaşındaki genç, suda kayboldu
- Urumçi katliamının yıl dönümünde Çin zulmüne tepki
- Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti
- İYİ Parti'nin 2. Olağan Kongresi'nde partililer sosyal mesafe kuralını hiçe saydı
- Hırvat golcü Mandzukic, Katar ekibi El-Duhail'den ayrıldı
- Real Madrid, Sergio Ramos'un golüyle Athletic Bilbao'yu 1-0 yendi
- İstanbul'da hava sıcaklıklarının yükselmesiyle vatandaşlar plajlara akın etti
- Eski Beşiktaşlı Dusko Tosic, Belgrad'da bıçaklı saldırıya uğradı
- Koronanın yapamadığını sıcak havalar yaptı! Diyarbakır'da vatandaşlar eve kapandı
- Vaka sayısı arttığı için Bakan Koca'nın uyardığı Gaziantep'te düğünlerde kolluk kuvvetleri görev alacak
Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 00:15
Son Dakika 17:44 Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti 16:47 Koronanın yapamadığını sıcak havalar yaptı! Diyarbakır'da vatandaşlar eve kapandı 16:42 Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını açısından en riskli meslek gruplarını paylaştı 16:08 65 yaşındaki adam hayvan otlatırken yorgun merminin isabet etmesi sonucu öldü 15:15 4 yaşındaki çocuğun 12'nci kattan düşme anı kamerada! İkizi de geçen yıl hayatını kaybetmiş 15:12 Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım 14:58 Gaziantep'in Islahiye ilçesinde son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı 14:52 Malatya'da bir kayısının üzerinde Arapça "Allah" yazısı 14:43 Polise ihbar edilen maganda, güvenlik görevlisini darp etti! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı 14:29 ABD'de "Black Panther" isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın 13:50 Sıla'nın Karanfil şarkısına "sigara" yasağı! Klip yayından kaldırıldı 13:47 Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra gelen feci kazada, kadın kendi ölümünü kaydetti 13:46 Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut görevinden istifa etti ancak yönetim kabul etmedi 13:35 Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla 09:34 Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti