5 Temmuz Kurtuluş Caddesi dört şeritli oluyor - Son Dakika

5 Temmuz Kurtuluş Caddesi dört şeritli oluyor

19.10.2020 12:49
5 Temmuz Kurtuluş Caddesi dört şeritli oluyor, System.String[]

Kepez Belediyesi, 5 Temmuz Kurtuluş Caddesini, çevresinde yaşanan kentsel dönüşüme uygun hale getiriyor.

Kepez Belediyesi, 5 Temmuz Kurtuluş Caddesini, çevresinde yaşanan kentsel dönüşüme uygun hale getiriyor. Şerit sayısı 4'e çıkarılacak olan caddede, sıcak asfalt, kaldırım, bisiklet yolu ve yeşillendirme çalışması yapılacak.

Kepez Belediyesi, gecekondudan modern bir şehre dönüşen Ünsal, Santral ve Kepezaltı mahallelerini kent merkezine bağlayan 5 Temmuz Kurtuluş Caddesi'ni, alt ve üst yapısıyla yeniliyor.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü döneminde Antalya'nın düşman işgalinden kurtuluş tarihi olan 5 Temmuz'un isminin verildiği cadde, bölgenin nüfus artışı dikkate alınarak, genişletiliyor.

Fen İşleri Müdürlüğü, çevresindeki fabrikayı, cezaevini ve 3 mahalleyi, Antalya Bulvarı'na bağlayan caddenin gidiş ve geliş 2 olan şerit sayısını 4'e çıkarıyor.

5 Temmuz Kurtuluş Caddesi genişletiliyor

Genişletme çalışması ilk olarak caddenin, Kepezaltı bölümünde daha sonra da Ünsal Mahallesi kısmında uygulanacak.

Fen İşleri Müdürlüğü, caddenin Kepezaltı bölümündeki düzenleme çalışmasını da trafiğin aksamaması için bölümler halinde gerçekleştiriyor.

Caddenin, cezaevi ve fabrika kısmında önce kırmızı kot çalışması yapıldı. Ardından hizmet ömrünü tamamlayan mevcut asfalt freze iş makinesiyle kazılarak, kaldırıldı.

Daha sonra genişletilen, tesviyesi yapılan ve asfalta hazırlık için filler dolgu malzemesi dökülen yola, geçici olarak sathi asfalt döküldü.

Caddeye bisiklet yolu

Fen İşleri Müdürlüğü, trafiğin sathi asfaltla kaplanan bölümüne alınmasından sonra caddenin Kepezaltı Mahallesi'ndeki bölümünde de genişletme çalışmasını başlattı. Bu bölümün de tamamlanmasından sonra caddenin Antalya Bulvarı ile Mustafa Haşmet Caddesi Kavşağı arasındaki 1356 metrelik kısmında sıcak asfalt, kaldırımı, bisiklet yolu, peyzaj ve gece aydınlatması ve yol aksesuarları çalışmaları yapılacak.

Fen İşleri Müdürlüğü, 5 Temmuz Kurtuluş Caddesi'nin Ünsal Mahallesi kısmını da önümüzdeki aylarda düzenleyecek.

Başkan Hakan Tütüncü de, 5 Temmuz Kurtuluş Caddesi'nde yenileme çalışmalarını yakından takip ediyor. Devam eden çalışmaları bürokratlarıyla yerinde inceleyen Başkan Tütüncü, açıklamasında şunları söyledi: "Antalya'nın kurtuluşu tarihi olan 5 Temmuz 1921'in hatırasını yaşatan bu cadde, Kepez'in önemli caddelerinden birisi. Caddenin bir tarafında Kepezaltı ve Santral mahallelerimiz var. Bu iki mahallemiz de, Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesi yapılıyor. Caddenin güneyinde ise dönemimizde yaptığımız çalışmalar neticesinde şehirleşen Ünsal Mahallesi bulunuyor. Ferrokrom Fabrikası ve Antalya Cezaevi'nin önünden de geçen ve 3 mahalleyi birbirine bağlayan bu önemli cadde, dar bir yoldu. Bu dar yolu, iki gidiş, iki geliş olmak üzere dört şeritli bir cadde haline getirdik.

12 yılda 1000 kilometreden daha fazla yeni yol açarak, yolun açık Kepez, dedik. Açtığımız her yol, genişlettiğimiz, düzenlemesini yaptığımız her cadde bizim için mahallelere değer kazandıran önemli bir unsur oldu. Yol açmaya devam edeceğiz. 5 Temmuz Kurtuluş Caddemiz, Antalya'mıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı. - ANTALYA

5 Temmuz Kurtuluş Caddesi dört şeritli oluyor
5 Temmuz Kurtuluş Caddesi dört şeritli oluyor
5 Temmuz Kurtuluş Caddesi dört şeritli oluyor

Kepez Belediyesi, Antalya, Temmuz, Kepez, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 5 Temmuz Kurtuluş Caddesi dört şeritli oluyor - Son Dakika

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