5 Temmuz Stadında hummalı çalışma
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Bölgesel Amatör Ligde mücadele eden 5 Temmuz İskenderunspor'un maçlarını oynayacağı 5 Temmuz Stadında hummalı çalışma devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 09:19 Kaynak: İHA
Bölgesel Amatör Ligde mücadele eden 5 Temmuz İskenderunspor'un maçlarını oynayacağı 5 Temmuz Stadında hummalı çalışma devam ediyor.
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Şube Sorumlusu Bünyamin Saraçoğlu, yeni sezon öncesi 5 Temmuz Stadında yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Saraçoğlu yaptığı açıklamada, "5 Temmuz İskenderun Stadındaki zemin çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Allah'ın izniyle stadımızın zemini maçlar başlayana kadar en güzel şeklini alacak" dedi. - HATAY
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