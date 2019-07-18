Son Dakika Haberleri: 5 Temmuz Stadında hummalı çalışma
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5 Temmuz Stadında hummalı çalışma

2 saat önce

Bölgesel Amatör Ligde mücadele eden 5 Temmuz İskenderunspor'un maçlarını oynayacağı 5 Temmuz Stadında hummalı çalışma devam ediyor.

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Bölgesel Amatör Ligde mücadele eden 5 Temmuz İskenderunspor'un maçlarını oynayacağı 5 Temmuz Stadında hummalı çalışma devam ediyor.

5 Temmuz İskenderun Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Futbol Şube Sorumlusu Bünyamin Saraçoğlu, yeni sezon öncesi 5 Temmuz Stadında yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Saraçoğlu yaptığı açıklamada, "5 Temmuz İskenderun Stadındaki zemin çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Allah'ın izniyle stadımızın zemini maçlar başlayana kadar en güzel şeklini alacak" dedi. - HATAY
İskenderun, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 09:19 Kaynak: İHA
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