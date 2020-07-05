5 Temmuz Türkiye Koronavirüs Tablosu, 5 Temmuz Vaka Sayısı Kaç Oldu? - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden 5 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosunu açıkladı. 5 Temmuz Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 5 Temmuz Türkiye koronavirüs can kaybı kaç?



5 Temmuz Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı



Son 24 saatte 46.414 test yapıldığı ve 1.148 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu. Bugün 19 kişi hayatını kaybetti ve 1.188 kişi iyileşti.



5 Temmuz Türkiye Koronavirüs Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı



5 Temmuz itibari ile Türkiye'de toplam vaka sayısı 205.758 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5.225'e yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 1.127 toplam entübe hasta sayısının ise 392 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 180.680 olarak açıklandı.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında "Son 3 günde, ortalama vaka sayısının en çok arttığı iller: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Mardin, Konya, Bursa, Diyarbakır. Yoğun bakım hasta sayımız, yeni vakaları takiben, artış eğiliminde. TEDBİR VARKEN, "Bugün vefat eden sayısı" kanıksanacak tablo değil. " dedi.



Son 3 günde, ortalama vaka sayısının en çok arttığı iller: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Mardin, Konya, Bursa, Diyarbakır. Yoğun bakım hasta sayımız, yeni vakaları takiben, artış eğiliminde. TEDBİR VARKEN, "Bugün vefat eden sayısı" kanıksanacak tablo değil. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/Ur9TokRl3Q

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 5, 2020



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