5 Terörist Daha !
48 dakika önce
TSK: "Irak kuzeyinde icra edilen operasyonlarda bir üs bölgemize sızma gayreti içerisinde olan silahlı beş bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir.
TSK
: "Irak
kuzeyinde icra edilen operasyonlarda bir üs bölgemize sızma gayreti içerisinde olan silahlı beş bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir."
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 09:11 Kaynak: İHA
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