Son Dakika Haberleri: 5 Terörist Daha...

5 Terörist Daha...

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi Hakurk bölgesine 10-11 Ocak 2019'da düzenlenen hava harekatları neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı beş bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi Hakurk bölgesine 10-11 Ocak 2019'da düzenlenen hava harekatları neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı beş bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 09:01 Kaynak: İHA

Milli Savunma Bakanlığı, Irak, Güncel
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