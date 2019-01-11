5 Terörist Daha...
1 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi Hakurk bölgesine 10-11 Ocak 2019'da düzenlenen hava harekatları neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı beş bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir.
Milli Savunma Bakanlığı
: "Irak
kuzeyi Hakurk
bölgesine 10-11 Ocak 2019'da düzenlenen hava harekatları neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı beş bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 09:01 Kaynak: İHA
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