5 terörist daha !
26 dakika önce
Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde gerçekleştirilen Pençe Harekatı'nda 5 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Irak
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 09:55 Kaynak: İHA
'ın kuzeyi Hakurk
bölgesinde gerçekleştirilen Pençe Harekatı'nda 5 terörist daha etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada"Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde planlandığı gibi başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı'nda 5 PKK
'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece, harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 27 oldu" denildi.
(İHA)
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