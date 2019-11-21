Son Dakika Haberleri: 5 terörist daha etkisiz hale getirildi
Son Dakika Güncel 5 terörist daha etkisiz hale getirildi - Son Dakika

5 terörist daha etkisiz hale getirildi

6 saat önce

MSB: "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde 2, Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde 3 olmak üzere eylem hazırlığında olduğu tespit edilen toplam 5 PKK'lı terörist hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi.

5 terörist daha etkisiz hale getirildi, System.String[]

MSB: "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde 2, Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde 3 olmak üzere eylem hazırlığında olduğu tespit edilen toplam 5 PKK'lı terörist hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kesintisiz devam edecek."

(İHA)

Hakurk, Irak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 11:35 Kaynak: İHA
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