5 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel 5 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu - Son Dakika

5 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu biri gri kategoride aranan olmak üzere 5 teröristin Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

5 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu, System.String[]

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu biri gri kategoride aranan olmak üzere 5 teröristin Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışmaları sonucu 1'i terörden arananlarda 500 bin TL'ye kadar ödülle gri listede olmak üzere toplam 5 terörist, Şırnak Habur Sınır Kapısı'ndan güvenlik güçlerine teslim oldu" denildi.

1 Ocak'tan bugüne kadar sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısının ise 24'e yükseldiği bildirildi.

(Mehmet Kalay/İHA)

Habur Sınır Kapısı, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 09:40 Kaynak: İHA
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