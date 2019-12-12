5 terörist daha teslim oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel 5 terörist daha teslim oldu - Son Dakika

5 terörist daha teslim oldu

6 saat önce

MSB: "Terör örgütü PKK'da çözülmeler devam ediyor.

5 terörist daha teslim oldu, System.String[]

MSB: "Terör örgütü PKK'da çözülmeler devam ediyor. Son olarak Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı terörist Silopi'de, Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 1 PKK/ YPG'li terörist de Nusaybin'deki hudut karakolumuza teslim oldu."

(İHA)

Nusaybin, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 11:35 Kaynak: İHA
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