5 terörist daha teslim oldu - Son Dakika

5 terörist daha teslim oldu

MSB: "Terör örgütü PKK'da çözülmeler devam ediyor.

MSB: "Terör örgütü PKK'da çözülmeler devam ediyor. Son olarak Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı terörist Silopi'de, Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 1 PKK/ YPG'li terörist de Nusaybin'deki hudut karakolumuza teslim oldu." (İHA)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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