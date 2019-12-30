5 terörist daha teslim oldu - Son Dakika

MSB: " Irak 'ın kuzeyi ve Suriye barınma alanlarından kaçan 4 PKK 'lı terörist Silopi 'de, 1 PKK/ YPG 'li terörist Kızıltepe 'deki hudut karakolumuza teslim oldu."

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İzmir'in Torbalı ilçesinde biri doktor 2 kişiyi öldüren ve bir polisi yaralayan katil zanlısı yaralı olarak yakalandı