5 terörist daha teslim oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel 5 terörist daha teslim oldu - Son Dakika

5 terörist daha teslim oldu

6 saat önce

MSB: "Irak'ın kuzeyi ve Suriye barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı terörist Silopi'de, 1 PKK/YPG'li terörist Kızıltepe'deki hudut karakolumuza teslim oldu.

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MSB: " Irak'ın kuzeyi ve Suriye barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı terörist Silopi'de, 1 PKK/ YPG'li terörist Kızıltepe'deki hudut karakolumuza teslim oldu."

(İHA)

Kızıltepe, Silopi, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 09:25 Kaynak: İHA
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