5 terörist daha teslim oldu - Son Dakika

5 terörist daha teslim oldu
6 saat önce
MSB: "Irak'ın kuzeyi ve Suriye barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı terörist Silopi'de, 1 PKK/YPG'li terörist Kızıltepe'deki hudut karakolumuza teslim oldu.
Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 09:25 Kaynak: İHA
MSB: " Irak'ın kuzeyi ve Suriye barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı terörist Silopi'de, 1 PKK/ YPG'li terörist Kızıltepe'deki hudut karakolumuza teslim oldu."
(İHA)
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