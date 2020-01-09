5 terörist daha teslim oldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 5 terörist daha teslim oldu - Son Dakika

5 terörist daha teslim oldu

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütü mensubu 5 teröristin Şırnak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

5 terörist daha teslim oldu, System.String[]

İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütü mensubu 5 teröristin Şırnak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.


İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İkna yoluyla teslim olmalar devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışması sonucu PKK/KCK terör örgütü mensubu 5 terörist daha Şırnak Habur Sınır Kapısında güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylelikle teslim olan 5 teröristle birlikte 2020 yılının ilk haftasında teslim olan terörist sayısı 8'e yükseldi" denildi. - ANKARA

Şırnak, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 07:56 Kaynak: İHA
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