5 terörist daha teslim oldu - Son Dakika

5 terörist daha teslim oldu
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İçişleri Bakanlığı: "Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmaları sonucu 5 terörist daha Şırnak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu. Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 10:10 Kaynak: İHA
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