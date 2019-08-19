Son Dakika Haberleri: 5 terörist etkisiz hale getirildi
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5 terörist etkisiz hale getirildi

24 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı Pençe Harekatı ile koordineli Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatında 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

5 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]
Milli Savunma Bakanlığı Pençe Harekatı ile koordineli Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatında 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatı ile PKK'lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vurulmuş, 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirilmiştir."
(İHA)
Kandil Dağı, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 11:40 Kaynak: İHA
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