Son Dakika Haberleri: 5 terörist etkisiz hale getirildi
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5 terörist etkisiz hale getirildi

1 saat önce

Siirt'in Pervari ilçesi kırsalına düzenlenen hava destekli operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Siirt'in Pervari ilçesi kırsalına düzenlenen hava destekli operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, İl Jandarma Komutanlığınca Siirt'in Pervari ilçesi kırsalına hava destekli operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar sürüyor.

5 terörist etkisiz hale getirildi

Pervari, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 12:35 Kaynak: AA
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