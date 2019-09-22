Son Dakika Haberleri: 5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir
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5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir

18 dakika önce

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt Pervari ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 5 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir, System.String[]

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt Pervari ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 5 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."

(İHA)

İçişleri Bakanlığı, Pervari, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 10:35 Kaynak: İHA
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