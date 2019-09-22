5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir
18 dakika önce
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt Pervari ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 5 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 10:35 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt Pervari ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 5 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."
(İHA)
CHP'li Özkoç'tan, Egemen Bağış'ın büyükelçi olmasına tepki: Hangi yüzle Türkiye'yi temsil edecek Son dakika: MSB duyurdu: Haftanin'de 7, Siirt'te 5 terörist öldürüldü Meteorolojiden önemli uyarı! 4 kentte sağanak yağış var İsrail basını: Seçimleri kaybeden Netanyahu siyaseti bırakmak istiyor