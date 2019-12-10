Son Dakika Haberleri: 5 teröristin öldürüldüğü operasyona ait görüntüler
Son Dakika Güncel 5 teröristin öldürüldüğü operasyona ait görüntüler - Son Dakika

5 teröristin öldürüldüğü operasyona ait görüntüler

6 saat önce

Muş İl Jandarma Komutanlığı birliklerince 7-8 Aralık'ta Şenyayla Bölgesi'nde terör örgütü PKK/KCK'nın kış üstlenmesine yönelik sürdürülen Kıran-5 operasyonunda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği görüntüler paylaşıldı.

Muş İl Jandarma Komutanlığı birliklerince 7-8 Aralık'ta Şenyayla Bölgesi'nde terör örgütü PKK/KCK'nın kış üstlenmesine yönelik sürdürülen Kıran-5 operasyonunda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği görüntüler paylaşıldı.

5 teröristin öldürüldüğü operasyona ait görüntüler

Aralık, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 02:47 Kaynak: AA
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