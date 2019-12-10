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5 teröristin öldürüldüğü operasyona ait görüntüler
6 saat önce
Muş İl Jandarma Komutanlığı birliklerince 7-8 Aralık'ta Şenyayla Bölgesi'nde terör örgütü PKK/KCK'nın kış üstlenmesine yönelik sürdürülen Kıran-5 operasyonunda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği görüntüler paylaşıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 02:47 Kaynak: AA
Muş İl Jandarma Komutanlığı birliklerince 7-8 Aralık'ta Şenyayla Bölgesi'nde terör örgütü PKK/KCK'nın kış üstlenmesine yönelik sürdürülen Kıran-5 operasyonunda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği görüntüler paylaşıldı.
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