5 TIR çarpıştı, otoyol kapandı (1) - Son Dakika

Kazada 2 kişi yaralanırken, bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara müdahale etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Oyuncu Onur Saylak üçüncü kez baba oluyor

Bu sahnede tacize uğradığını iddia etti! İşte unutulmayan skandallar

Merve Boluğur: Bir erkekte en çok aura, saç rengi ve ses tonuna dikkat ederim