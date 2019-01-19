Son Dakika Haberleri: 5 TL Akşam Yemeği Vs 100 TL Hazır Yemek! (Hamburger Koması)

5 TL Akşam Yemeği Vs 100 TL Hazır Yemek! (Hamburger Koması)

29 dakika önce

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 07:02 Kaynak: Youtube

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