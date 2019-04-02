5 TL ile En İyi Tatlıyı Kim Yapacak?

Bu videoda arkadaşlarımızın 5'er TL bütçeleri var. Bu kadarcık para ile önce en uygun malzemeleri alacaklar, sonra da Melih ile Kemal'in en çok beğenecekleri tatlıyı yapmak için kıyasıya mücadele edecekler.

Bu videoda arkadaşlarımızın 5'er TL bütçeleri var. Bu kadarcık para ile önce en uygun malzemeleri alacaklar, sonra da Melih ile Kemal'in en çok beğenecekleri tatlıyı yapmak için kıyasıya mücadele edecekler.

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