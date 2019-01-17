Son Dakika Haberleri: 5 TL ile En İyi Yemeği Kim Yapacak?

5 TL ile En İyi Yemeği Kim Yapacak?

1 saat önce

Bu videoda Youtuber arkadaşlarımız 5 TL bütçe ile Kadıköy çarşısında alışverişe çıkıyor.

Bu videoda Youtuber arkadaşlarımız 5 TL bütçe ile Kadıköy çarşısında alışverişe çıkıyor. Sonra da aldıkları malzemeler ile yaptıkları yemeği Melih'e beğendirmeye çalışıyorlar.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 04:39 Kaynak: Youtube

Kadıköy, Genel
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