5 TL ile En İyi Yemeği Kim Yapacak?
1 saat önce
Bu videoda Youtuber arkadaşlarımız 5 TL bütçe ile Kadıköy çarşısında alışverişe çıkıyor.
Bu videoda Youtuber arkadaşlarımız 5 TL bütçe ile Kadıköy
çarşısında alışverişe çıkıyor. Sonra da aldıkları malzemeler ile yaptıkları yemeği Melih'e beğendirmeye çalışıyorlar.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 04:39 Kaynak: Youtube
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