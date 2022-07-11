Bu kapsamda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçedeki bir adrese operasyon düzenledi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakledenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Van'da 5 ton 420 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

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