5 ton baklava yollarda - Son Dakika

5 ton baklava yollarda

Gastronomi kenti Gaziantep'te üretilen tonlarca baklava, tazeliğini kaybetmeden günlük olarak İstanbul'da yaşayan baklava severlere ulaştırılıyor.

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Gastronomi kenti Gaziantep'te üretilen tonlarca baklava, tazeliğini kaybetmeden günlük olarak İstanbul'da yaşayan baklava severlere ulaştırılıyor.

Özellikle İstanbul ve Ankara'da baklavaya karşı artan talebe cevap vermekte zorlanan firmalar, ürünlerini müşterilere yetiştirmek için birçok yol deniyor. Otobüs ve çok amaçlı kargo şirketlerinden istedikleri verimi sağlayamayan firmaların imdadına 2016 yılında bir firma tarafından başlatılan 'baklava kargo' hizmeti yetişti. Eşsiz baklava lezzetini müşterilere en hızlı şekilde yetiştirmek için kurulan firma, günlük olarak 3 ila 4 ton arası baklavayı İstanbul ve Ankara'ya taşıyor. Taşınan baklava diğer illeri de kapsadığında günlük 5 tona kadar çıkıyor.

Uzun yıllardır İstanbul ve Ankara'da baklavaya karşı önemli bir talep olduğunu belirten MTN Ekspres Taşımacılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaan Özkarslı, hem firmaların talebine hem de müşterilerin talebine hızlı bir şekilde cevap vermek için harekete geçtiklerini kaydetti. Gaziantepli baklavacıların ürünlerini göndermek için çeşitli yollara başvurduğunu ifade eden Özkarslı, "Biz bunun adrese teslimini nasıl yapabiliriz diye düşündük ve bununla ilgili bir teslimat ağını kurduk. Yaklaşık 20 araçlık bir filo ve 30 kişilik personelle yapıyoruz. Ürünü gün içerisinde Gaziantep'ten alıyoruz, araçlarımızı akşamüzeri 06.00'da çıkartıyoruz, sabah 06.00 civarında İstanbul'a ulaşıyoruz ve kurye ağımızla teslimatları gerçekleştiriyoruz. Günlük İstanbul'a giden tahmin ediyorum 3 ton ile 4 ton civarındadır" dedi.

"Üretimin 3'te 2'si İstanbul'a gidiyor"

Müşterilerine fırından çıktığı tazelikle baklavalarının ulaştığını ifade eden Hamido Baklava İşletme Müdürü Behzat Bozkurt, "Gaziantep baklavasını Türkiye'nin 81 iline ve dünyanın birçok ülkesine gönderim sağlıyoruz. Bu illerden en önemlisi de dünyanın Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi merkezi olmaya aday İstanbulumuz. En büyük sevkiyatlarımızı oraya yapıyoruz. Gaziantep'ten normal kargonun yanı sıra otobüs ve 24 saatte teslim VİP kargo ile gönderim yapıyoruz. VİP kargo ile lezzetinde, çıtırlığından hiçbir şey kaybetmeden fırından çıktığı formu ile baklavamız baklava severlerle buluşuyor. Bu anlamda halkımız güvenle siparişlerini verebilirler. Ortalama olarak günlük üretimimizin 3'te 2'sini İstanbul bölgesine sevk etmekteyiz" şeklinde konuştu.

Baklavacı Levent Aktaş ise, bugün sipariş veren müşterilerin adreslerine ertesi gün teslim edildiğini kaydederek, "En az İstanbul ve Ankara için 2-3 ton, diğer tüm şehirlerle beraber 4-5 ton rahatlıkla gönderiyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Gaziantep, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 09:39 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 5 ton baklava yollarda - Son Dakika Ekonomi

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