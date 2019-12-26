5 ton sahte içki ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 5 ton sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

5 ton sahte içki ele geçirildi

6 saat önce

İstanbul'da 5 ton sahte içkinin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

İstanbul'da 5 ton sahte içkinin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kişilerin yeni yılı fırsat bilerek büfe ve eğlence yerlerine sahte içki satma hazırlığında olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İstihbari çalışmalar ve fiziki takibin ardından Fatih, Silivri, Gaziosmanpaşa ve Şişli'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda H.K, U.K, N.G, M.U. ve D.K. gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, 5 ton bandrolsüz sahte votka, viski ve rakı ile 2,5 milyon adet sahte bandrol ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

5 ton sahte içki ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 11:43 Kaynak: AA
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