Son Dakika Haberleri: 5 ton Taşköprü sarımsağı yandı
Son Dakika Güncel 5 ton Taşköprü sarımsağı yandı

5 ton Taşköprü sarımsağı yandı

7 dakika önce

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi, evin deposundaki yaklaşık 5 ton sarımsak yandı.

5 ton Taşköprü sarımsağı yandı, System.String[]

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi, evin deposundaki yaklaşık 5 ton sarımsak yandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yavuç köyünde, Mustafa Ay'ın yaşadığı 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ay ailesinin tarlada olduğu sırada çıkan yangını gören komşuları, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen Taşköprü Belediyesi itfaiyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale gelirken deposunda bulunan yaklaşık 5 ton sarımsak yandı.

Öte yandan, Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal ve Başkan Yardımcısı Harun Yalçın, köye gelerek yangın alanında incelemelerde bulundu.

Çatal, Ay ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kastamonu, Taşköprü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 09:18 Kaynak: AA
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