5 ton uyuşturucu ile 5 bin 978 tablet uyuşturucu hap fabrika kazanında imha edildi - Son Dakika

5 ton uyuşturucu ile 5 bin 978 tablet uyuşturucu hap fabrika kazanında imha edildi

Van'da güvenlik güçlerince operasyonlarda ele geçirilen 5 ton 27 kilo 892 gram uyuşturucu ile 5 bin 978 tablet uyuşturucu hap fabrika kazanında yakılarak imha edildi.

Van'da güvenlik güçlerince operasyonlarda ele geçirilen 5 ton 27 kilo 892 gram uyuşturucu ile 5 bin 978 tablet uyuşturucu hap fabrika kazanında yakılarak imha edildi.

Yetkili ve görevli mahkemelerce soruşturma ve kovuşturma aşamasında, TCK'nın 54/4, CMK'nin 256 ve 259'uncu maddeleri ile 2313 sayılı "Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun"un 20/3'üncü maddeleri uyarınca müsaderesine karar verilen uyuşturucu maddeler, Van Adalet Sarayındaki adli emanet bürosundan emniyete ait kamyona yüklendi.

Güvenlik önlemleri alınarak Edremit ilçesindeki çimento fabrikasına götürülen 5 ton 27 kilo 892 gram uyuşturucu ile 5 bin 978 tablet uyuşturucu hap ve 35 kök Hint keneviri 1200 derece sıcaklıktaki kazanlara atılarak yakıldı.

"Hem terörle hem de uyuşturucuyla mücadele ediliyor"

Çimento fabrikasındaki programda konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Emin Bilmez, güvenlik kuvvetlerinin istihbarat desteğiyle yürüttüğü operasyonlar sonucu ele geçirilen uyuşturucuların mahkeme kararıyla imhasının gerçekleştirildiğini söyledi.

Uyuşturucuların filtreli ve yüksek ısı içeren fırınlarda imha edilmesi gerektiğini belirten Bilmez, 1200 derecelik fırında bu işlemin gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Bilmez, güvenlik güçlerinin terörün finans kaynağı uyuşturucuya geçit vermediğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Belirli periyotlarla biriken uyuşturucuyu burada imha ediyoruz. Bugün burada yüzde 80'i eroin olmak üzere 5 ton uyuşturucu ve 6 bin tablet uyuşturucu içeren hap imha edildi. Eğer bu uyuşturucu yakalanmasaydı belki de binlerce gencimizi zehirleyecekti. Bir taraftan terörle amansızca mücadele eden güvenlik güçlerimiz, bir taraftan da geleceğimiz olan gençlerimizi zehir tacirlerinden korumak, terör örgütünün temel finansman kaynağı olan uyuşturucu zehrinden muhafaza etmek için mücadele ediyor. Belki de Türkiye'de en çok uyuşturucu yakalayan güvenlik birimleri Van'daki güvenlik birimlerimiz. Tüm güvenlik birimlerimize teşekkür ederim."

Terörle mücadele ettikleri gibi, terörle mücadelenin parçası olan uyuşturucuyla da mücadeledeyi aynı kararlılıkla sürdürdüklerini kaydeden Bilmez, "Vatandaşlarımızdan hem bunun ticaretini yapan hem de kullanıcılara kadar satışını gerçekleştiren kişilere karşı iyi bir destek alıyoruz. Bu desteğin devam etmesini istiyoruz." dedi.

Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez de emniyet ve jandarma birimlerinin yürüttüğü özverili çalışmalar sonucu uyuşturucu tacirlerinin yakalandığını, hakim kararıyla el konulan uyuşturucunun imha edildiğini söyledi.

Programa Vali Yardımcısı İbrahim Civelek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ ile emniyet ve jandarma ekipleri de katıldı.

5 ton uyuşturucu ile 5 bin 978 tablet uyuşturucu hap fabrika kazanında imha edildi

Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 02:27 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 5 ton uyuşturucu ile 5 bin 978 tablet uyuşturucu hap fabrika kazanında imha edildi - Son Dakika

Son Dakika

Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi karakterini Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun canlandıracak Gazeteci Uğur Dündar'ın yıllar önceki kavga videosu yeniden gündem oldu Yemekteyiz programını bırakan Seda Sayan, kendisini eleştiren takipçisine küfürle karşılık verdi Jennifer Aniston, çıplak pozunu koronavirüs yardım kampanyası için açık arttırmaya çıkardı Ebru Polat takipçilerini uyardı: Dost deyip evinize aldığınız insanlar, kocalarınızı elinizden alırlar Beyazıt Öztürk'ten "Beyaz Show" hayranlarına müjdeli haber: Yeniden başlamak istiyorum Survivor'da yeni dönem başladı! Kaptanlık oyununu kazanan Cemal Can ve Sercan takımlarını kurdu Çukur'un Mahsun'u Berkay Ateş, 19 yaşındayken Tarkan'ın konserlerinde koruma olarak görev yaptığını anlattı Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, ikiz annesi olmaya hazırlanıyor Sevgilisiyle yürüyüşe çıkan ünlü şarkıcı, fileli taytıyla dikkat çekti Sevgilisinin evlenmekten vazgeçtiği televizyon sunucusu intihar etti Aslışah Alkoçlar'dan ablası Neslişah Düzyatan'a sitem: Virüs var diye beni eve almıyor Kendisini uyaran Acun Ilıcalı'ya gülerek cevap veren Yunus Emre, hatasından dolayı herkesten özür diledi Survivor 2020'de adaya veda eden isim Aycan Yanaç oldu Maske takma zorunluluğuna uymayan Bennu Gerede: Yasaksa ceza kessinler
Fenerbahçe'nin Yunan basketbolcusu Kostas Sloukas, Olimpiakos'la anlaştı Fenerbahçe'nin Yunan basketbolcusu Kostas Sloukas, Olimpiakos'la anlaştı         
20:42
Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, kalabalık görüntülere isyan etti: 3 aylık emeğimizin boşa gittiğini hissediyorum Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, kalabalık görüntülere isyan etti: 3 aylık emeğimizin boşa gittiğini hissediyorum         
20:41
İtalyan efsane Totti'nin eşi Ilary Blasi'nin yoga paylaşımı yürekleri ağza getirdi İtalyan efsane Totti'nin eşi Ilary Blasi'nin yoga paylaşımı yürekleri ağza getirdi         
20:19
Gazeteci Uğur Dündar'ın yıllar önceki kavga videosu yeniden gündem oldu Gazeteci Uğur Dündar'ın yıllar önceki kavga videosu yeniden gündem oldu         
20:18
Son Dakika: Türkiye'de 4 Haziran günü koronavirüsten 22 kişi vefat etti, 786 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 4 Haziran günü koronavirüsten 22 kişi vefat etti, 786 yeni vaka tespit edildi         
20:17
Yunanistan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yaptığı lisans başvurusunu AB'ye şikayet etti Yunanistan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yaptığı lisans başvurusunu AB'ye şikayet etti         
20:04
Eski Galatasaraylı Tudor, Fenerbahçe'nin gündemindeki Bjelica'yı övdü: Harika biri Eski Galatasaraylı Tudor, Fenerbahçe'nin gündemindeki Bjelica'yı övdü: Harika biri         
19:45
Karabük'te koronavirüs vaka sayısı 6'ya yükseldi, 18 işçi karantinaya alındı Karabük'te koronavirüs vaka sayısı 6'ya yükseldi, 18 işçi karantinaya alındı         
19:35
Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi tanısı konulan hasta sayısı 100'e ulaştı Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi tanısı konulan hasta sayısı 100'e ulaştı         
19:32
Fenerbahçe, genç forvet Barış Sungur için 1928 Bucaspor ile anlaştı Fenerbahçe, genç forvet Barış Sungur için 1928 Bucaspor ile anlaştı         
19:17
Koronavirüse yakalanan kadının öptüğü muavin ve otobüstekilerin testleri negatif çıktı Koronavirüse yakalanan kadının öptüğü muavin ve otobüstekilerin testleri negatif çıktı         
18:59
Efsane golcü Raul, Schalke 04'e teknik direktör oluyor Efsane golcü Raul, Schalke 04'e teknik direktör oluyor         
18:55
HDP'li Sibel Yiğitalp, düşürülen vekilliklerle ilgili Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi: İnsanların aklıyla dalga geçmeyin HDP'li Sibel Yiğitalp, düşürülen vekilliklerle ilgili Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi: İnsanların aklıyla dalga geçmeyin         
18:34
Anneannesinin hayatını kurtaran 3 yaşındaki Dilara, Finlandiya'nın kahramanı oldu Anneannesinin hayatını kurtaran 3 yaşındaki Dilara, Finlandiya'nın kahramanı oldu         
18:27
ABD'de hücresinde biber gazıyla müdahale edilen siyahi mahkum Jamel Floyd öldü ABD'de hücresinde biber gazıyla müdahale edilen siyahi mahkum Jamel Floyd öldü         
18:25
Yangını çevredeki vatandaşlar film gibi, dükkan çalışanı ise gözü yaşlı izledi Yangını çevredeki vatandaşlar film gibi, dükkan çalışanı ise gözü yaşlı izledi         
18:13
Niğde'de özel ekip, 12 yıl önceki faili meçhul cinayeti çözdü Niğde'de özel ekip, 12 yıl önceki faili meçhul cinayeti çözdü         
18:11
Komşusunu vahşice öldürdü! Defalarca bıçakladıktan sonra balta ile vücudunu parçaladı Komşusunu vahşice öldürdü! Defalarca bıçakladıktan sonra balta ile vücudunu parçaladı         
18:06
Feyenoord'lu Leroy Fer, Beşiktaş ile anlaşmaya çok yakın Feyenoord'lu Leroy Fer, Beşiktaş ile anlaşmaya çok yakın         
17:59
New York'taki eylemlerde namaz kılmak isteyen Müslümanlar, çemberle koruma altına alındı New York'taki eylemlerde namaz kılmak isteyen Müslümanlar, çemberle koruma altına alındı         
17:53
Edirne'de sıkı önlemler işe yaradı! 3 haftadır yeni vaka tespit edilmedi Edirne'de sıkı önlemler işe yaradı! 3 haftadır yeni vaka tespit edilmedi         
17:43
Prof. Dr. Tevfik Özlü'den toplu taşımadaki yığılmayı önlemek için tavsiye: Mesai saatleri değişebilir Prof. Dr. Tevfik Özlü'den toplu taşımadaki yığılmayı önlemek için tavsiye: Mesai saatleri değişebilir         
17:42
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Serrac'dan Doğu Akdeniz mesajı: Arama ve sondaj işbirliğimizi ilerletmeyi hedefliyoruz Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Serrac'dan Doğu Akdeniz mesajı: Arama ve sondaj işbirliğimizi ilerletmeyi hedefliyoruz         
17:35
Minibüs çarpması sonucu hayatını kaybeden 7 yaşındaki çocuğun olay yerindeki oyuncağı yürek dağladı Minibüs çarpması sonucu hayatını kaybeden 7 yaşındaki çocuğun olay yerindeki oyuncağı yürek dağladı         
17:18
Süper Lig maçlarının başlama saatleri değişti Süper Lig maçlarının başlama saatleri değişti         
17:13
Altının kilogramı 373 bin lira oldu Altının kilogramı 373 bin lira oldu         
17:09
3 ismin milletvekilliği düşürüldü, Meclis'teki sandalye dağılımı değişti 3 ismin milletvekilliği düşürüldü, Meclis'teki sandalye dağılımı değişti         
17:08
Otomotiv endüstrisi Mayıs ayında 1,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi Otomotiv endüstrisi Mayıs ayında 1,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi         
16:59
Ukrayna ekibi Dinamo Kiev, Fenerbahçe'nin gündemindeki Erol Bulut'u istiyor Ukrayna ekibi Dinamo Kiev, Fenerbahçe'nin gündemindeki Erol Bulut'u istiyor         
16:57
Akademisyen Ceren'i öldüren sanığın, babası ile tehdit içerikli konuşmalarına soruşturma başlatıldı Akademisyen Ceren'i öldüren sanığın, babası ile tehdit içerikli konuşmalarına soruşturma başlatıldı         
16:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2020 20:52:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 5 ton uyuşturucu ile 5 bin 978 tablet uyuşturucu hap fabrika kazanında imha edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]