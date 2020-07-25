5 ton zayıfladılar, farkındalık için 5 milyon adım attılar - Son Dakika

5 ton zayıfladılar, farkındalık için 5 milyon adım attılar

5 ton zayıfladılar, farkındalık için 5 milyon adım attılar 9 ayda 100 kilo veren genç görenleri şaşırtıyor Cerrahi operasyon olmadan toplam 5 ton kilo verme başarısını gösteren 100 kişi, obezite tehlikesine dikkat çekmek için 24 saatte toplam 5 milyon adım attı.

5 ton zayıfladılar, farkındalık için 5 milyon adım attılar

9 ayda 100 kilo veren genç görenleri şaşırtıyor

KOCAELİ - Cerrahi operasyon olmadan toplam 5 ton kilo verme başarısını gösteren 100 kişi, obezite tehlikesine dikkat çekmek için 24 saatte toplam 5 milyon adım attı. Merkezde 9 ay geçirerek 100 kilo veren 24 yaşındaki Hakan Demirel ise görenleri şaşırttı.

Avrupa'da obezite oranıyla birinci sırada yer alan Türkiye, özellikle kadınlar ve gençlerde tehlike sinyalleri vermeye başladı. Pandemi sürecinde alınan kilolarla birlikte yeniden gündeme gelen obezite ile mücadeleye dikkat çekmek amacıyla Türkiye'de ilk kez tüm gün süren bir etkinlik yapıldı. Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan HK Performans Doğa Sporları Kampı ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde düzenlenen "Yeniden Doğuş İçin 5 Milyon Adım" etkinliği Cuma gecesi saat 00.00' da başladı ve Cumartesi günü gece yarısına kadar devam etti. Obezite ile Mücadele Derneği Kurucu Başkanı ve Üstün Performans Uzmanı Halil Kargulu tarafından yönetilen etkinliğe toplamda 5 ton zayıflama başarısını gösteren 100 kişi katıldı. Uzmanlar nezaretinde katıldıkları yatılı kamp sayesinde farklı sürelerde kilolarından kurtulan 100 kişi, 24 saat süren etkinlik kapmasında pek çok aktivite gerçekleştirdi. HK Performans Doğa Sporları Kamp alanında orman yürüyüşüyle başlayan etkinlikte, rekreatif faaliyetler, zumba ve sbooging partisi, 'zorvivor' yarışmaları, yoga, meditasyon, tıbbi ve medikal antrenmanlar yapıldı. Etkinliğin sonunda yaş grupları ve kilolarına göre yürüyüş hedeflerine ulaşan katılımcıların attığı toplam adım sayısı 5 milyon oldu. Etkinlik, gece saat 00.00'da düzenlenen kamp ateşi ve canlı müzik eşliğinde sona erdi.

9 ayda 100 kilo verdi

Katılımcılar arasında yer alan 24 yaşındaki Hakan Demirel, kamp sürecinde 9 ayda 100 kilo vermeyi başardı. Demirel, 24 saatlik etkinlikte 111 bin adım atarak kamp rekoru kırdı ve toplam 9 ay 10 gün süren kampını tamamladı. Demirel'le birlikte 10 ayrı kişi de 24 saatte 100 biner adım attı. Hiç bir cerrahi operasyon olmaksızın 100 kilo vermenin kendisi için inanılmaz olduğunu belirten Demirel, "Şimdi beni görenler tanıyamıyor. Kendimi çok iyi hissediyorum. Üstün Performans Uzmanı ve dünyanın en hızlı kilo veren insanı olan Halil hocamız refakatinde fiziksel ve zihinsel çalışmalarla 192 kilodan 92 kiloya indim. Uzun süredir de yeni kilomu muhafaza ediyorum. Aşırı kiloları olanların beni örnek almasını ve bunun mümkün olacağına inanmalarını istiyorum" dedi.

6 ayda 55 kilo hafifledi

Etkinliğin dikkat çekici bir ismi ise 55 kilo vermeyi başaran Fatmanur Çalışıcı oldu. Kampta 6 aydır bulunan Fatmanur Çalışıcı, "Kadınlar isterlerse yaş engeli olmadan, çevrenin sınırlandırmalarına kulak asmadan kendi rekorlarını kırabilirler. Ben kendi rekorumu kırmış oldum. Kimse fazla kilolarından kurtulamayacağını düşünmesin. Beynimize yap komutunu verdiğimizde, doğru bir rehberle çalışmak çok önemli. Bilgi kirliliğine maruz kalmadan kendi doğrularımızla hareket ederek bu kilolardan kurtulmak mümkün" diye konuştu.

"Obezite bir kader değil"

Etkinliği organize eden Obezite ile Mücadele Derneği Kurucu Başkanı ve Üstün Performans Uzmanı Halil Kargulu, obezite oranıyla Avrupa birincisi olan Türkiye'de tehlike çanlarının çaldığını söyledi. Türkiye'de erişkin her üç kişiden birinin obez olduğunu belirten Kargulu, "Toplumun ruh ve beden sağlığını doğrudan ilgilendiren obezite ile mücadele çok önemli. Maalesef oranlar her yaş grubu arasında hızla artıyor. Özellikle pandemi sürecinde tekrar gündeme gelen kilolardan kurtulmak mümkün. Akılcı ve özgür bir zihinle sağlıklı ve dengeli düşünerek bilinçli ve kalıcı zayıflama çok önemli. Kampımızda hedef odaklı, artan bilinç ve farklı aktivitelerde bunun mümkün olduğunu gösteriyoruz. Fiziksel ve zihinsel çalışmalarla, gelişerek, algı ve alışkanlıkları değiştirerek, verilen kiloların kalıcı olabileceğini gösteriyoruz. Fiziksel aktiviteler kadar ruhsal ve duygusal performansın da ne kadar önemli olduğunu öğretiyoruz. Bugünkü etkinliğimizde bu konuya dikkat çekmek istedik. İlk başlarda 100 adımı atmakta zorlanan 100 katılımcımız farklı sürelerde toplamda 5 ton kilo verdi. Şimdi ise toplam 5 milyon adım atıp farkındalık yaratarak obezite sorununa dikkat çekmek istedik" şeklinde konuştu.

5 ton zayıfladılar, farkındalık için 5 milyon adım attılar

Kilo Vermek, Türkiye, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 04:39

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel 5 ton zayıfladılar, farkındalık için 5 milyon adım attılar - Son Dakika
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