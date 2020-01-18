5 ton zeytini çalıp yağını sıktılar - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 5 ton zeytini çalıp yağını sıktılar - Son Dakika

5 ton zeytini çalıp yağını sıktılar

6 saat önce

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, iki ayrı bahçeden 102 çuval içerisindeki yaklaşık 5 ton zeytini çalarak sıkım yaptıran 5 şüpheli jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

5 ton zeytini çalıp yağını sıktılar, System.String[]

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, iki ayrı bahçeden 102 çuval içerisindeki yaklaşık 5 ton zeytini çalarak sıkım yaptıran 5 şüpheli jandarmanın operasyonuyla yakalandı.


Koçarlı ilçesinde yaşayan A.U., Y. N. ve S.N., Gözkaya Mahallesinde bulunan zeytinliklerinden önceki gün topladıkları 68 çuval zeytinin çalınması üzerine jandarmaya ihbarda bulundu. Koçarlı-Çakırbeyli Jandarma Karakol Komutanlığı asayiş ekiplerince yapılan çalışmada, olay yerinden elde edilen lastik izleri inceleme yapılmak üzere Jandarma Kriminala gönderildi. Çevrede bulunan tüm kameraların incelemesi sonucu, 09 HP 441 plakalı aracın gece geç saatlerde 2 kez Çakırbeyli Mahallesine giriş çıkış yapması ve araç üstünde zeytin çuvallarının bulunmasından yola çıkılarak sürücünün S.T. olduğu tespit edildi.


Çalınan zeytinlerin aynı gün Efeler ilçesinde zeytinyağı fabrikasına götürüldüğü, fabrika güvenlik kameralarından da zeytinlerin çalınan zeytinler olduğu anlaşıldı. Gözaltına alınan ve suçu itiraf eden S.T., ifadesinde zeytin hırsızlığı olayını İ.E., M.Ş. ve E.A. isimli şüphelilerle birlikte gerçekleştirdiğini beyan etti. Şüphelilerin tamamı ikamet adreslerinden yakalanarak gözaltına alındı.


Tahkikatın derinleştirilmesiyle S.T'nin, Evsekler Mahallesi'nde meydana gelen 34 çuval zeytinin çalınması olayını da akrabası A.E. ile birlikte gerçekleştirdiği belirlendi. A.E. de aynı gün yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmada sorgulanan 5 şüpheli Aydın Adliyesine sevk edildi. - AYDIN

Jandarma, Koçarlı, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 02:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

EGM'nin Siber Operasyon Merkezi'ni açan Bakan Soylu: Artık daha huzurluyum
İki kardeş, karnelerini aldıktan sonra sırra kadem bastı 8 yaşındaki Hafza, ilk karnesini şehit babasına götürdü Drift attı polise yakalandı, ehliyetine 2035'e kadar el konuldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 20:52:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 5 ton zeytini çalıp yağını sıktılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]