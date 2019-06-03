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5 tonluk fillere bayram bakımı

5 dakika önce

5 tonluk fillere bayram bakımı Gaziantep'te ayakları törpülenen ve temizlenen filler, Ramazan Bayramı'nda ziyaretçilerini bekliyorGAZİANTEP - Gaziantep hayvanat bahçesinde bulunan 5'er tonluk Obi ve Pili isimli filler bayram tezimlikleri yapılarak, ziyaretçiler için hazır hale geldi.

5 tonluk fillere bayram bakımı
Gaziantep'te ayakları törpülenen ve temizlenen filler, Ramazan Bayramı'nda ziyaretçilerini bekliyor
GAZİANTEP - Gaziantep hayvanat bahçesinde bulunan 5'er tonluk Obi ve Pili isimli filler bayram tezimlikleri yapılarak, ziyaretçiler için hazır hale geldi. Ayakları da törpülenen filler, bayramda ziyaretçilerini bekliyor.
Gaziantep'te 325 tür ve 7 bin 100 adet hayvan bulunan hayvanat bahçesinde yaşayan 'Gobi' ve 'Pili' isimli filler, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla ziyaretçileri için son hazırlıklarını yaptı. Bayram öncesinde hortumla su sıkılarak, yıkanan filler, daha sonra detaylı temizlik için özel bölmelere giriyor. Özel bölgeye alınan filler, kendilerine bekleyen bakıcılarının talimatıyla ayaklarını uzatıyor. Eline su hortumunu alan bakıcılar ilk önce demir parmaklıklardan dışarı çıkarttığı filin ayaklarını yıkayarak törpülüyor. Filler geçirilen dezenfekte işleminin ardından ise günlük yaşamını sürdüğünü kafese alındı.
Bayram temizlikleri Arefe gününde tamamlanan filler, 9 günlük Ramazan Bayramı dolayısıyla yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırlayacak.
Tüm hayvanların temizlikleri tamamlandı
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, her yıl bayramlarda özel temizlik ve bakımdan geçirilerek, ziyaretçilere hazır hale getirildiğini kaydetti. Daire Başkanı Özsöyler, "Rutin olarak her gün yaptığımız fillerin ayaklarına manikür ve pedikür dediğimiz işlemi yaptık. Tırnakları uzadıkları için tırnaklarına bakım yapıyoruz. Hayvanın dört ayağını da belli ısı ve sıcaklıkta ayarlanmış sularla yıkıyoruz. Yine bu hayvanların ağız yapılarına, kulak yapılarına her gün bakmaktayız. Çünkü bu hayvanlar çok fazla kilo aldıklarından dolayı ayaklarına çok fazla baskı yapmakta bundan dolayı da eklem ağrıları çekmektedirler. O yüzden sürekli ayaklarına bakım yapılması gerekmektedir" dedi.
Sadece fillerin değil tüm hayvanların bakıcıları tarafından bayram temizliklerinin yapıldığını belirten Özsöyler, hayvanat bahçesindeki tüm hazırlıkların tamamlandığını kaydetti.
Bayramda 1 milyon kişinin hayvanat bahçesini ziyaret etmesini beklediklerini anlatan Celal Özsöyler, " Gaziantep Hayvanat Bahçesi olarak 9 günlük bayram tatiline bütün birim ve merkezlerimizle hazırız. Yurtiçi ve yurt dışından hayvanat bahçesini görmek isteyen insanlar telefonlarla arayarak gelmek istediklerini belirtiyorlar. Bu bayramda 1 milyon ziyaretçiyi ağırlayacağımızı hedeflemekteyiz" diye konuştu.
Özsöyler, hayvanat bahçesinde yeni açılan tropik kelebek bahçesi, en yoğun ilgi gören safari park, zooloji ve doğa müzesi ile fok evinde de bayram hazırlarının bitirildiğini kaydetti.
5 tonluk fillere bayram bakımı
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 06:18 Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı, Gaziantep, Genel
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