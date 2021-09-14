5. TRT World Forum 19-20 Ekim'de çevrim içi düzenlenecek - Son Dakika

TRT World Forum, 5. yılında "Güç ve Paradoks: 21. Yüzyılda Büyük Stratejiyi Anlamak" teması ile 19-20 Ekim tarihlerinde çevrim içi gerçekleşecek.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, dünyanın önemli küresel sorunlarına çözüm aramak amacı 2017'den bu yana düzenlenen TRT World Forum, bu yıl da dünyanın dört bir yanındaki akademisyenleri, sivil toplum kuruluşları, fikir insanları, siyasetçileri, uzmanları ve basın mensuplarını bir araya getirecek.

Teması "Güç ve Paradoks: 21. Yüzyılda Büyük Stratejiyi Anlamak" olacak forum, 19-20 Ekim'de düzenlenecek.

Salgın sebebi ile sanal olarak gerçekleştirilecek forumda, alanında uzman dünyaca ünlü isimler toplam 16 oturum ile son yılların öne çıkan siyasi ve sosyal temalarını ve problemlerini tartışacak. Küresel insani krizler, uluslararası güvenlik politikaları, gücün sınırları ve küresel adalet tartışmaları gibi konularda gerçekleşecek paneller ile tüm insanlığı ilgilendiren konulara da değinilecek.

Taliban oturumu ile güncel durum masaya yatırılacak

Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesinin ardından TRT World Forum'a "Taliban'ın Dönüşü: Yapılan Hatalar ve Çıkarılacak Dersler" oturumu da eklendi. Alanında uzman isimlerin konuşacağı oturumda Afganistan'ın güncel durumuna detaylı olarak yer verilecek.

Salgın sebebi ile ilk defa geçen yıl sanal ortamda düzenlenen TRT World Forum, 21 saatlik 30 canlı oturumla ve 200'e yakın alanında uzman isim ve panelistin katılımıyla gerçekleştirildi. Foruma dünyanın dört bir yanından binlerce katılımcı yoğun ilgi gösterdi.

5. TRT World Forum'a kayıtlar https://www.trtworldforum.com/trt-world-forum-2021/ adresinden yapılabilecek.