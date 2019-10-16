Son Dakika Haberleri: 5. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası başlıyor
Son Dakika Spor 5. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası başlıyor

5. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası başlıyor

1 saat önce

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenecek Cİ Group TSYD İzmir Voleybol Turnuvası yarın yapılacak maçlarla başlayacak.

5. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası başlıyor, System.String[]

Türkiye Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenecek Cİ Group TSYD İzmir Voleybol Turnuvası yarın yapılacak maçlarla başlayacak.

Atatürk Voleybol Salonu'ndaki turnuvada, AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Galatasaray HDI Sigorta, Bursa Büyükşehir Belediyespor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Arkas Spor mücadele edecek.

Turnuvanın ilk günü olan yarın saat 14.00'te Galatasaray HDI Sigorta ile Bursa Büyükşehir Belediyespor karşılaşacak. Saat 16.00'da Arkas Spor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçı yapılacak. İkinci ve üçüncü günün maç programları ise şöyle:

18 Ekim Cuma:

14.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor - Galatasaray HDI Sigorta

16: 00 Bursa Büyükşehir Belediyespor - Arkas Spor

19 Ekim Cumartesi:

13.00 Arkas Spor - Galatasaray HDI Sigorta

15.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor - İstanbul Büyükşehir Belediyespor

Türkiye Spor Yazarları Derneği, voleybol, Sigorta, İzmir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 03:54 Kaynak: AA
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