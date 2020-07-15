5 Türk takımının mücadele edeceği FIBA Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi - Son Dakika

5 Türk takımının mücadele edeceği FIBA Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi

Basketbol Erkekler FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-21 sezonunda grup aşamasında mücadele edecek Türk takımlarının rakipleri belli oldu.

Basketbol Erkekler FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-21 sezonunda grup aşamasında mücadele edecek Türk takımlarının rakipleri belli oldu.

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İsviçre'nin Mies kentinde düzenlenen kura çekiminde, gelecek sezon FIBA Şampiyonlar Ligi'nde eleme turları ve normal sezonda gruplarda mücadele edecek takımlar belirlendi.

Turnuvaya grup aşamasından katılan Türk takımlarından Galatasaray Doğa Sigorta A Grubu'nda, TOFAŞ B Grubu'nda, Darüşşafaka Tekfen ve Türk Telekom C Grubu'nda, Pınar Karşıyaka ise D Grubu'nda yer aldı.

Elemelerden gelecek dört takımla gruplar tamamlanacak. 8'er takımın yer aldığı grupları ilk 4 içinde bitiren takımlar play-off turuna çıkmaya hak kazanacak.

BCL 2020-21 sezonu elemelerinin ilk turu 15 ve 18 Eylül'de, ikinci eleme turu maçları ise 22 ve 25 Eylül'de oynanacak. Kazanan 4 kulüp, BCL normal sezonunda oynama hakkı elde edecek.

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde normal sezon grup aşaması ve eleme turu eşleşmeleri şöyle:

A Grubu:

Galatasaray Doğa Sigorta, Dinamo Banco di Sardegna Sassari (İtalya), Iberostar Tenerife (İspanya), Peristeri (Yunanistan), Rytas (Litvanya), SIG Strasbourg (Fransa), VEF Riga (Letonya) - Hapoel Tel Aviv (İsrail)/Bakken Bears Aarhus (Danimarka)/Belfius Mons Hainaut (Belçika)/Anwil Wloclawek (Polonya)

B Grubu:

TOFAŞ, Casademont Zaragoza (İspanya), ERA Nymburk (Çekya), Falco Vulcano Szombathely (Macaristan), JDA Dijon (Fransa), Nizhny Novgorod (Rusya), Start Lublin (Polonya) - Iraklis (Yunanistan)/Keravnos (Güney Kıbrıs Rum Kesimi)/ Dnipro (Ukrayna)/Donar Groningen (Hollanda)

C Grubu:

Darüşşafaka Tekfen, Türk Telekom, Filou Oostende (Belçika), Hapoel Bank Yahav Jerusalem (İsrail), Happy Casa Brindisi (İtalya), Limoges CSP (Fransa), San Pablo Burgos (İspanya) - Igokea (Bosna Hersek)/U-BT Cluj-Napoca (Romanya)/Sporting CP (Portekiz)/Fribourg Olympic (İsviçre)

D Grubu:

Pınar Karşıyaka, AEK (Yunanistan), Brose Bamberg (Almanya), Cholet (Fransa), Fortitudo Bologna (İtalya), Hapoel Holon (İsrail), RETAbet Bilbao (İspanya) - Balkan Botevgrad (Bulgaristan)/Tsmoki-Minsk (Belarus)/London Lions (Birleşik Krallık)/ Neptunas Klaipeda (Litvanya)

Eleme turları:

İlk eleme turu:

Igokea (Bosna Hersek) - U-BT Cluj-Napoca (Romanya)

Balkan Botevgrad (Bulgaristan) - Tsmoki-Minsk (Belarus)

Iraklis (Yunanistan) - Keravnos (Güney Kıbrıs Rum Kesimi)

Hapoel Tel Aviv (İsrail) - Bakken Bears Aarhus (Danimarka)

London Lions (Birleşik Krallık) - Neptunas Klaipeda (Litvanya)

Belfius Mons Hainaut (Belçika) - Anwil Wloclawek (Polonya)

Dnipro (Ukrayna) - Donar Groningen (Hollanda)

Sporting CP (Portekiz) - Fribourg Olympic (İsviçre)

İkinci eleme turu:

(Balkan Botevgrad/Tsmoki-Minsk) - (London Lions/Neptunas Klaipeda)

(Igokea/U-BT Cluj-Napoca) - (Sporting CP/Fribourg Olympic)

(Iraklis/Keravnos) - (Dnipro/Donar Groningen)

(Hapoel Tel Aviv/Bakken Bears Aarhus) - (Belfius Mons Hainaut/Anwil Wloclawek)

İsviçre, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 14:41 Kaynak: AA

Son Dakika Spor 5 Türk takımının mücadele edeceği FIBA Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi - Son Dakika Spor
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