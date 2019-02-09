Son Dakika Haberleri: 5 Türk Tasarımcı Beni Baştan Yarattı! ??????

5 Türk Tasarımcı Beni Baştan Yarattı! ??????

1 saat önce

Çok heyecanlıyım?? çünkü uzun zamandır yapmayı çok istediğim yeni videom yayında!

Çok heyecanlıyım?? çünkü uzun zamandır yapmayı çok istediğim yeni videom yayında! Türkiye'nin en başarılı 5 Türk tasarımcısının birbirinden farklı ve göz alıcı abiye elbiselerini giydim???? Her birinde bambaşka bir Merve oldum! İzleyince çok şaşıracaksınız???? Onlarca kişinin emeğinin olduğu kısa film tadında çok güzel bir video oldu. Umarım keyifle izlersiniz. Yorumlarınızı bekliyorum.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:20 Kaynak: Youtube

Türkiye, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Enkazda Türk Bayrağı Bulan Görevli, Bayrağı Temizleyip Cebine Koydu Patlıcanın Fiyatı 1 Haftada Yarı Yarıya Düştü

Bomba İddia: Türk Şirket, Venezuela'nın 900 Milyon Dolarlık Altınını Kaçırdı Müezzin, Camideki Teneşir Masası Üzerinde Ölü Bebek Buldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.2.2019 13:43:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 5 Türk Tasarımcı Beni Baştan Yarattı! ??????
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]