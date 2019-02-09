5 Türk Tasarımcı Beni Baştan Yarattı! ??????
1 saat önce
Çok heyecanlıyım?? çünkü uzun zamandır yapmayı çok istediğim yeni videom yayında!
Çok heyecanlıyım?? çünkü uzun zamandır yapmayı çok istediğim yeni videom yayında! Türkiye
'nin en başarılı 5 Türk tasarımcısının birbirinden farklı ve göz alıcı abiye elbiselerini giydim???? Her birinde bambaşka bir Merve oldum! İzleyince çok şaşıracaksınız???? Onlarca kişinin emeğinin olduğu kısa film tadında çok güzel bir video oldu. Umarım keyifle izlersiniz. Yorumlarınızı bekliyorum.
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:20 Kaynak: Youtube
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