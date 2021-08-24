Üye Girişi
5 ülkeden 21 genç, Başkan Kılıç ile beraber Buca'da üzüm hasat etti - Son Dakika

5 ülkeden 21 genç, Başkan Kılıç ile beraber Buca'da üzüm hasat etti

24.08.2021 14:26
5 ülkeden 21 genç, Başkan Kılıç ile beraber Buca'da üzüm hasat etti, System.String[]

Gençlik organizasyonu olan AIESEC'in İzmir Şubesi ile Buca Belediyesinin iş birliği sonucu, dünyanın dört bir yanından Buca'ya gelen gençler hasat keyfi yaşadı.

Gençlik organizasyonu olan AIESEC'in İzmir Şubesi ile Buca Belediyesinin iş birliği sonucu, dünyanın dört bir yanından Buca'ya gelen gençler hasat keyfi yaşadı. Gençler, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ile beraber Bağ Evi'nde, bağ bozumu gerçekleştirdi. Buca'nın değerlerini ve güzelliklerini sadece ülkemize değil tüm dünyaya tanıtacaklarını belirten Başkan Kılıç, "Bu topraklarda hala tarım yapılabileceğini göstermek istiyoruz" dedi.

Buca Belediyesi iştiraki Bucamar ve AIESEC İzmir Şubesi ile haziran ayında imzalanan iş birliği kapsamında, dünyanın farklı ülkelerinden 21 genç yabancı öğrenci Buca'ya geldi.

Tunus, İtalya, Portekiz, Ukrayna, Rusya'dan Buca'ya gelen ve 13 Eylül'e kadar çeşitli programlara katılacak olan 21 değişim katılımcısı genç, Buca Belediyesi Bağ Evi'nde gerçekleştirilen bağ bozumuna katıldı. Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın da katıldığı etkinlikte, gençler Buca'nın meşhur benekli sultani üzümlerini hasat etti.

"Amacımız; topraklarımızı betona mahkum etmemek"

Buca'nın değerlerini ve güzelliklerini tüm dünyaya tanıtacaklarını belirten Başkan Erhan Kılıç, "Biz, bu topraklarda hala tarım yapılabileceğini göstermek istiyoruz; çünkü son zamanlarda hobi bahçeleri ve ticari işletmeler yoğunlaşmaya başladı. Bunlara karşılık, biz Buca'ya özgü razakı üzümünün burada yaşayabileceğini ve bundan buradaki toprak sahiplerinin para kazanabileceğini göstermek amacıyla böyle bir işlem yapıyoruz. Asıl amacımız; bu toprakları, bu coğrafyayı korumak, betona mahküm etmemek" dedi.

"Taşın altına elimizi koyduk"

Buca Belediyesi Bağ Evi'nin bir okul gibi işlevi olduğunu belirten Kılıç, "Tarımsal faaliyetler, küresel ısınmadan dolayı ciddi manada zorlu bir noktaya doğru evrilmeye başladı; ancak dünya nüfusunu sağlıklı bir şekilde doyurmamız lazım. Bunun için belediyelere ve devletlere ciddi manada görev düşüyor. Belediye olarak asıl amacımız bu tarım arazilerini betona boğulmadan, bu tür tarımsal faaliyetlere yönlendirebilmek. Bu coğrafya, suyu olan hala tarım yapılabilecek bir coğrafya. Bunu gösterebilmek amacıyla taşın altına elimizi koyduk" diye konuştu. - İZMİR

5 ülkeden 21 genç, Başkan Kılıç ile beraber Buca'da üzüm hasat etti
5 ülkeden 21 genç, Başkan Kılıç ile beraber Buca'da üzüm hasat etti
5 ülkeden 21 genç, Başkan Kılıç ile beraber Buca'da üzüm hasat etti
5 ülkeden 21 genç, Başkan Kılıç ile beraber Buca'da üzüm hasat etti
5 ülkeden 21 genç, Başkan Kılıç ile beraber Buca'da üzüm hasat etti

AIESEC, Tarım, İzmir, Hasat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 5 ülkeden 21 genç, Başkan Kılıç ile beraber Buca'da üzüm hasat etti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Pendik'te eczacılık yapan kadının taciz davası kabusa döndü! Eşini tekme tokat dövdüler 16:53 Pendik'te eczacılık yapan kadının taciz davası kabusa döndü! Eşini tekme tokat dövdüler Morutan için Sarı-Kırmızılılar'ın kasasından ne kadar çıktı? İşte tüm ayrıntılar 16:41 Morutan için Sarı-Kırmızılılar'ın kasasından ne kadar çıktı? İşte tüm ayrıntılar 13 yaşındaki çocuğa uygunsuz mesajlar atan akraba tutuklandı: Annenin iç çamaşırlarını çek ve bana gönder 16:22 13 yaşındaki çocuğa uygunsuz mesajlar atan akraba tutuklandı: Annenin iç çamaşırlarını çek ve bana gönder
Asılan onlarca uyarı ve tabela hiç bir işe yaramadı, 4 günde 70'den fazla aracın lastiği patladı 16:09 Asılan onlarca uyarı ve tabela hiç bir işe yaramadı, 4 günde 70'den fazla aracın lastiği patladı Son dakika! İkitelli'de faaliyet halindeki iş yeri çöktü, olay yerine ekipler yönlendirildi 15:44 Son dakika! İkitelli'de faaliyet halindeki iş yeri çöktü, olay yerine ekipler yönlendirildi Yunanistan'ın büyük kaybı! Sevilen sanatçısı Nana Topaskou, evinde ölü olarak bulundu 15:26 Yunanistan'ın büyük kaybı! Sevilen sanatçısı Nana Topaskou, evinde ölü olarak bulundu
Hamile sevgilisini sokakta darbeden adam gözaltına alındı 15:12 Hamile sevgilisini sokakta darbeden adam gözaltına alındı Karnı şiş gezen kadında bebek değil, kist varmış! Talihsiz kadın: Hamile gibi bir hayat yaşıyordum 15:03 Karnı şiş gezen kadında bebek değil, kist varmış! Talihsiz kadın: Hamile gibi bir hayat yaşıyordum

Son Dakika Haberleri
16:45 Son Dakika: Taliban Sözcüsü basın toplantısında konuştu: 31 Ağustos'a kadar tüm yabancıların tahliye edilmesini istiyoruz
16:40 Morutan için Sarı-Kırmızılılar'ın kasasından ne kadar çıktı? İşte tüm ayrıntılar
16:21 13 yaşındaki çocuğa uygunsuz mesajlar atan akraba tutuklandı: Annenin iç çamaşırlarını çek ve bana gönder
16:13 Olimpiu Morutan resmen sarı-kırmızılı takımda! Rumen yıldız, bu akşam İstanbul'a gelecek
15:51 Seyahat ve konaklama platformu Airbnb, 20 bin Afgan mülteciye ücretsiz konut sağlayacağının sözünü verdi
15:45 Teknik Direktör Güvenç Kurtar, yeni transfer Cicaldau'ya ödenen bonservisi hakkında konuştu: Emre Akbaba'dan ya da Arda'dan farkı ne?
15:43 Son dakika! İkitelli'de faaliyet halindeki iş yeri çöktü, olay yerine ekipler yönlendirildi
15:30 Trabzonspor ile Sivas arasında oynanan karşılaşmaya çok sayıda futbolsever aşısız ve biletsiz girmek istedi
15:25 Yunanistan'ın büyük kaybı! Sevilen sanatçısı Nana Topaskou, evinde ölü olarak bulundu
15:20 Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'tan muhalefete çağrı: Marcao'nun Kerem'e yaptığını yapmayın
Evden tamir için ustaya verilen koltuğun içinden çok sayıda altın çıktı Evden tamir için ustaya verilen koltuğun içinden çok sayıda altın çıktı         
16:55
Son Dakika: Taliban Sözcüsü basın toplantısında konuştu: 31 Ağustos'a kadar tüm yabancıların tahliye edilmesini istiyoruz Son Dakika: Taliban Sözcüsü basın toplantısında konuştu: 31 Ağustos'a kadar tüm yabancıların tahliye edilmesini istiyoruz         
16:45
Bakan Kasapoğlu müjdeyi verdi! Gençlik ve Spor Bakanlığı'na 4 bin 346 işçi alınacak Bakan Kasapoğlu müjdeyi verdi! Gençlik ve Spor Bakanlığı'na 4 bin 346 işçi alınacak         
16:23
Olimpiu Morutan resmen sarı-kırmızılı takımda! Rumen yıldız, bu akşam İstanbul'a gelecek Olimpiu Morutan resmen sarı-kırmızılı takımda! Rumen yıldız, bu akşam İstanbul'a gelecek         
16:14
Teknik Direktör Güvenç Kurtar, yeni transfer Cicaldau'ya ödenen bonservisi hakkında konuştu: Emre Akbaba'dan ya da Arda'dan farkı ne? Teknik Direktör Güvenç Kurtar, yeni transfer Cicaldau'ya ödenen bonservisi hakkında konuştu: Emre Akbaba'dan ya da Arda'dan farkı ne?         
15:46
Kız kavgasını ayırmayıp kayda alan vatandaştan ilginç savunma: Elini sürsen tecavüzle yargılanırsın Kız kavgasını ayırmayıp kayda alan vatandaştan ilginç savunma: Elini sürsen tecavüzle yargılanırsın         
15:29
Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'tan muhalefete çağrı: Marcao'nun Kerem'e yaptığını yapmayın Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'tan muhalefete çağrı: Marcao'nun Kerem'e yaptığını yapmayın         
15:21
Ece Seçkin, oyun dünyasının en popüler oyunlarını oynadı Ece Seçkin, oyun dünyasının en popüler oyunlarını oynadı         
15:12
Bahçede bulunan aracın alarmının ötmesine sinirlenen şahıs, 13 yaşındaki kız çocuğunu kovalayıp, kemerle dövdü Bahçede bulunan aracın alarmının ötmesine sinirlenen şahıs, 13 yaşındaki kız çocuğunu kovalayıp, kemerle dövdü         
14:57
Son dakika! Cumhurbaşkanı: Merkez Bankası rezervimiz şu an için 109 milyar dolar seviyesinde Son dakika! Cumhurbaşkanı: Merkez Bankası rezervimiz şu an için 109 milyar dolar seviyesinde         
14:46
Çaykur Rizespor Kulübü, sponsor haberleri sonrası TFF Başkanı Nihat Özdemir'i sildi Çaykur Rizespor Kulübü, sponsor haberleri sonrası TFF Başkanı Nihat Özdemir'i sildi         
14:41
Tüm öğrencilere staj imkanı sunan Acunmedya Akademi'de diplomaları bizzat Acun Ilıcalı verdi Tüm öğrencilere staj imkanı sunan Acunmedya Akademi'de diplomaları bizzat Acun Ilıcalı verdi         
14:34
ABD'li gazeteden ses getiren iddia: CIA Direktörü, Taliban lideriyle gizlice görüştü ABD'li gazeteden ses getiren iddia: CIA Direktörü, Taliban lideriyle gizlice görüştü         
14:22
Teyzesinin kocası ile basılan kadın herkesi hayreti düşürdü Teyzesinin kocası ile basılan kadın herkesi hayreti düşürdü         
13:57
Gece kulübü önünde bıçaklanan adam, darp edilen kadını kurtarmaya çalışırken öldürülmüş Gece kulübü önünde bıçaklanan adam, darp edilen kadını kurtarmaya çalışırken öldürülmüş         
13:11
Biri lüks tercih ederken diğeri antikadan şaşmadı! İkisi de belediyede makam aracı olarak kullanılıyor Biri lüks tercih ederken diğeri antikadan şaşmadı! İkisi de belediyede makam aracı olarak kullanılıyor         
11:36
Suriyeli uyruklu şahıs, Suriyeli uyruklu şahıs, "Bavulunu topla, köye dönme zamanı" yorumuna karşılık, "Bence biz sizi göndereceğiz. Siz gideceksiniz" cevabını verdi         
10:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2021 17:00:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 5 ülkeden 21 genç, Başkan Kılıç ile beraber Buca'da üzüm hasat etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement