5 ülkeden 41 öğrenciye Türk kültürünü tanıttılar

Düzce Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nin 2018 yılından itibaren yürüttüğü "Youth on the Heritage Path" adlı manevi kültürel mirasları konu alan Erasmus+ Projesi'nin 4. hareketliliği Düzce'de gerçekleştirildi.

İspanya, İtalya, Portekiz, Litvanya ve Romanya'dan gelen 41 kişilik ekip Düzce'de ağırlandı.

Cumhuriyet Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliklerde, unutulan ritüeller konulu gösteri ve sunumlar yer aldı.

Yabancı öğrencilere geleneksel ebru sanatı ve kına gecesi tanıtıldı.

Yapılan atölye çalışması misafir öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü.

Kapanış töreninde ise tüm yabancı öğrenci ve öğretmenler "Erik dalı" oynadı.

Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencileri hem yabancı dilleri ile hem de sıcakkanlı tavırları ile misafir öğretmenlerin takdirini topladı.

Projenin bir sonraki ayağında Türk öğrencilerin İtalya'ya gideceği öğrenildi.