Son Dakika Haberleri: 5 ülkeden 41 öğrenciye Türk kültürünü tanıttılar
Son Dakika Güncel 5 ülkeden 41 öğrenciye Türk kültürünü tanıttılar - Son Dakika

5 ülkeden 41 öğrenciye Türk kültürünü tanıttılar

6 saat önce

Düzce Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nin 2018 yılından itibaren yürüttüğü "Youth on the Heritage Path" adlı manevi kültürel mirasları konu alan Erasmus+ Projesi'nin 4. hareketliliği Düzce'de gerçekleştirildi.

5 ülkeden 41 öğrenciye Türk kültürünü tanıttılar, System.String[]

Düzce Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nin 2018 yılından itibaren yürüttüğü "Youth on the Heritage Path" adlı manevi kültürel mirasları konu alan Erasmus+ Projesi'nin 4. hareketliliği Düzce'de gerçekleştirildi.

İspanya, İtalya, Portekiz, Litvanya ve Romanya'dan gelen 41 kişilik ekip Düzce'de ağırlandı.

Cumhuriyet Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliklerde, unutulan ritüeller konulu gösteri ve sunumlar yer aldı.

Yabancı öğrencilere geleneksel ebru sanatı ve kına gecesi tanıtıldı.

Yapılan atölye çalışması misafir öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü.

Kapanış töreninde ise tüm yabancı öğrenci ve öğretmenler "Erik dalı" oynadı.

Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencileri hem yabancı dilleri ile hem de sıcakkanlı tavırları ile misafir öğretmenlerin takdirini topladı.

Projenin bir sonraki ayağında Türk öğrencilerin İtalya'ya gideceği öğrenildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 09:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Türk askerleriyle birlikte devriye atan Rus komutan, YPG paçavrasıyla görüntülendi İki kez kanseri yenen şarkıcı Gülay Sezer hastaneye kaldırıldı MHP'den Türk vatandaşlığına alınacak yabancılar için kurs teklifi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2019 15:19:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 5 ülkeden 41 öğrenciye Türk kültürünü tanıttılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]