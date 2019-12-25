5 ülkeden öğrencilere sıfır atık yaklaşımı anlatılacak - Son Dakika

Samsun'da 5 ülkeden gelen öğrencilere Sıfır Atık Projesi'deki yaklaşımların anlatılacağı 3R Style Projesi yapılan törenle başladı.



Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ) destek verdiği Sıfır Atık Projesi'ni uluslararası platforma taşıyan 3R Style Projesi'nin açılış töreni yapıldı.



Proje ortağı ülke temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen açılışta projenin kaynakların doğru ve verimli kullanılması, atıkların değerlendirilerek yeniden ekonomiye kazandırılması ve israfın önlenmesi ile çevre duyarlılığının geliştirilmesi amacıyla başlatıldığı açıklandı. Türkiye'nin ev sahipliğinde ve OMÜ Rektör Danışmanı Prof. Dr. Yüksel Ardalı'nın koordinatörlüğünde hayata geçirilen proje kapsamında, Çek Cumhuriyeti, Romanya, İspanya, İtalya ve Letonya'dan gelen öğrencilere, OMÜ'nün çeşitli birimlerinden katılan eğitmenler tarafından eğitim verilecek. Eğitimin yanı sıra bir takım aktivitelerin de gerçekleştirileceği projenin sonunda katılımcılara sertifika takdim edilecek. AB Erasmus+ Gençlik Programları kapsamında başlatılan 3R Style Projesi, 29 aralık 2019'da sona erecek.



Projenin açılış töreninde söz alan Rektör Danışmanı ve proje koordinatörü Prof. Dr. Yüksel Ardalı, proje ortaklarını Samsun'da misafir etmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, proje kapsamında yapılacak faaliyetler hakkında bilgi verdi. Yurt dışından gelen misafirlerinin, ülkelerine güzel duygularla dönmesi temennisinde bulunan Ardalı, katılanlara ve projede emeği geçenlere teşekkür etti.



Sıfır Atık Projesi'nin de yürütücülüğünü yapan Prof. Dr. Yüksel Ardalı, bu çerçevede yapılan faaliyetleri anlattı. Atıkların toplanması ve yönetilmesi hususunda yoğun çalışmalar yaptıklarını kaydeden Yüksel Ardalı, "Sıfır Atık Projesi'nde, Rektörümüz Prof. Dr. Sait Bilgiç'in de desteğiyle çok yol alındı. Personelimiz, akademisyenlerimiz ve öğrencilerimiz de çok duyarlılar. Birimlerimizden olumlu sonuçlar almaya başladıkça üniversite, Samsun ve ülkem adına çok mutlu oluyorum. Sizlerin desteğiyle sıfır atık çalışmalarını devam ettirip çok daha güzel sonuçlar elde edeceğimize inanıyorum. Bu geleceğimiz için de çok önemli" dedi.



Proje ortağı ülkelerin öğrenci temsilcilerinin, selamlama konuşmalarını yaptı. Ardından Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Birol Elevli, sıfır atık çalışmalarının önemine dikkat çekti. Yarınlara temiz bir çevre bırakmak için atık yönetiminin iyi planlanması gerektiğine dikkat çeken Dekan Birol Elevli, proje kapsamında yapılan programın iyi geçmesi temennisinde bulundu.



Temiz ve yeşil bir kentte yaşamanın en temel insan haklarından biri olduğuna işaret eden Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci de, "Atık problemi en büyük çevre problemlerinden biri. Ancak atık yönetiminde başarılı olan dünyada ve Türkiye'de birçok kent var. Atakum'da bu konuda başarılı olmaya yakın ilçelerimizin başında geliyor. Sınırları içerisinde Türkiye'nin en güçlü üniversitelerinden birini barındıran Atakum, gelişmiş ve çok genç bir nüfusa da sahip. Bu sebeple Sıfır Atık Projesi'nin Atakum'da başarısız olması için hiçbir sebep yok. Sıfır atıkla ilgili üniversiteyle iş birliği yapmaya hazırız" şeklinde konuştu.



Açılış töreninde Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinden oluşan müzik grubunun icra ettiği müzik dinletisi de programa renk kattı. Dinletinin sonunda Prof. Dr. Yüksel Ardalı, Sağlık Bilimleri Fakültesinin lösemili çocukları için başlattığı projeye katkı sunmak amacıyla, öğrencilere lösemili çocuklar için hediye takdim etti.



Mühendislik Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen projenin açılış törenine, Alaçam Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Kürşat Demiryürek, Genel Sekreter Yardımcısı Serap Sivrioğlu Sezer, Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zennube Albayrak, kamu kurum yetkilileri, proje ortağı ülkelerin öğrencileri, eğitmenler ve akademisyenler katıldı. - SAMSUN