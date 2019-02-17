5 Ülkenin Aşırı Sağcıları, Siyahlar Giyerek Nazi Destekçisi Genarali Andı

BULGARİSTAN'ın başkenti Sofya
'da aşırı sağcılar, 1930 ve 40'lı yıllarda Nazi yanlısı Bulgar Alaylar Birliği'nin lideri General Hristo Lukov'u anmak için izinsiz yürüyüş düzenledi.
2 bin kişinin katıldığı 'Sönmeyen ilham söndürülemez' adlı yürüyüşe, siyah elbiseler giyip, Lukov'un resimleri ile meşaleler taşırken, 'Yahudi', 'Türk' ve 'İslam' karşıtı sloganlar attı. Aşırı sağcı Bulgarlara, Almanya
, Çekya, Macaristan
ve Estonya
'dan gelen neonazi grupların da destek verdiği belirtildi.
POLİS MÜDAHALE ETMEDİ
Sofya Belediye Başkanı Yordanka Fandakova'nın izin vermediği gösterilere katılanlara da herhangi bir engellenmede bulunulmadığı görülürken; görevlendirilen polisler de müdahale etmedi. Aşırı sağcılar yürüyüşün sonunda Avrupa
Parlamentosu'nun Sofya merkezi önünde toplanarak, ırkçı sloganlar attı.
Bu arada Sofya'da toplanan bir grup ise yürüyüşü gerçekleştiren aşırı sağcılara tepki gösterdi.
LUKOV KİMDİR?
General Hristo Lukov, 1935-1938 yıllarında Bulgaristan
'daÿSavunma Bakanlığı yaptı. Ülkedeki aşırı sağcı gençleri seferber edip, Bulgaristan Ulusal Lejyonlar Örgütünü kurdu. Lukov, Bulgaristan Komünist Partisi'nin (BKP) görevlendirdiği iki kişi tarafından 13 Şubat 1943'te evinde kurşunlanarak öldürüldü.