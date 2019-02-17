Son Dakika Haberleri: 5 Ülkenin Aşırı Sağcıları, Siyahlar Giyerek Nazi Destekçisi Genarali Andı

5 Ülkenin Aşırı Sağcıları, Siyahlar Giyerek Nazi Destekçisi Genarali Andı

1 saat önce

BULGARİSTAN'ın başkenti Sofya'da aşırı sağcılar, 1930 ve 40'lı yıllarda Nazi yanlısı Bulgar Alaylar Birliği'nin lideri General Hristo Lukov'u anmak için izinsiz yürüyüş düzenledi.

5 Ülkenin Aşırı Sağcıları, Siyahlar Giyerek Nazi Destekçisi Genarali Andı, System.String[]
BULGARİSTAN'ın başkenti Sofya'da aşırı sağcılar, 1930 ve 40'lı yıllarda Nazi yanlısı Bulgar Alaylar Birliği'nin lideri General Hristo Lukov'u anmak için izinsiz yürüyüş düzenledi.

2 bin kişinin katıldığı 'Sönmeyen ilham söndürülemez' adlı yürüyüşe, siyah elbiseler giyip, Lukov'un resimleri ile meşaleler taşırken, 'Yahudi', 'Türk' ve 'İslam' karşıtı sloganlar attı. Aşırı sağcı Bulgarlara, Almanya, Çekya, Macaristan ve Estonya'dan gelen neonazi grupların da destek verdiği belirtildi.

POLİS MÜDAHALE ETMEDİ

Sofya Belediye Başkanı Yordanka Fandakova'nın izin vermediği gösterilere katılanlara da herhangi bir engellenmede bulunulmadığı görülürken; görevlendirilen polisler de müdahale etmedi. Aşırı sağcılar yürüyüşün sonunda Avrupa Parlamentosu'nun Sofya merkezi önünde toplanarak, ırkçı sloganlar attı.

Bu arada Sofya'da toplanan bir grup ise yürüyüşü gerçekleştiren aşırı sağcılara tepki gösterdi.

LUKOV KİMDİR?

General Hristo Lukov, 1935-1938 yıllarında Bulgaristan'daÿSavunma Bakanlığı yaptı. Ülkedeki aşırı sağcı gençleri seferber edip, Bulgaristan Ulusal Lejyonlar Örgütünü kurdu. Lukov, Bulgaristan Komünist Partisi'nin (BKP) görevlendirdiği iki kişi tarafından 13 Şubat 1943'te evinde kurşunlanarak öldürüldü.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 11:40 

Bulgaristan, Sofya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'de Yakalanan Ünlü Mafya Lideri, Bulgaristan'a İade Edildi Kılıçdaroğlu'nun Yüzünü Güldüren Anket! İYİ Parti-CHP Yüzde 40'ı Geçiyor

Gurbetçi Vatandaş, Can Dündar'ın Yüzüne Haykırdı: Sen Vatan Haini Değil misin? Belediye Başkanı'nın, Cami İçerisinde Yaptığı Program Tepki Çekti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.2.2019 13:09:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 5 Ülkenin Aşırı Sağcıları, Siyahlar Giyerek Nazi Destekçisi Genarali Andı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]