5. Ulusal Gençlik Farkında Proje Yarışması'nın ödül töreni yapıldı - Son Dakika
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5. Ulusal Gençlik Farkında Proje Yarışması'nın ödül töreni yapıldı

31.03.2022 17:25
5. Ulusal Gençlik Farkında Proje Yarışması'nın ödül töreni yapıldı

Hak-İş Konfederasyonu ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi arasında imzalanan protokol kapsamında düzenlenen "Kadın Emeği ve Çalışma Barışı" temalı 5. Ulusal Gençlik Farkında Proje Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Hak-İş Konfederasyonu ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi arasında imzalanan protokol kapsamında düzenlenen "Kadın Emeği ve Çalışma Barışı" temalı 5. Ulusal Gençlik Farkında Proje Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Hak-İş Genel Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninde konuşan Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, proje yarışmasının ulusal düzeyde 5'incisini gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

"Kadın Emeği ve Çalışma Barışı" temasının ardından ciddi bir çalışma olduğunu belirten Arslan, özellikle iş yerinde şiddet ve tacizin önlenmesiyle ilgili son birkaç yılda dünyada bir değişim gerçekleştiğini ifade etti.

Arslan, "Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) yüzüncü yılı 2019'da çok önemli bir sözleşmeye imza attı. Bu da iş yerinde şiddet ve tacizin önlenmesi sözleşmesi. 2021 yılında da bu sözleşme fiilen yürürlüğe girdi. Aslında iş yerinde şiddet ve tacizin önlenmesi sadece kadınla ilgili olmadığının da bu sözleşmedeki önemi açıklıyor. Tüm çalışanlar için iş yerinde şiddet ve tacizin önlenmesi hedefi var. Bu sözleşmeyi Türkiye'nin imzalamasını istiyoruz." dedi.

Dereceye girenlerden birinci olanlara Hak-İş'te staj yapma imkanı sağladıklarını ifade eden Arslan, katılan herkese teşekkür etti.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin, uzun süre bürokraside çalıştığını, bu dönemde üniversitelerden akademik destek bulmakta zorlandıklarını söyledi.

Rektör olduktan sonra bu eksikliği dile getirdiğini ifade eden Tekin, "Üniversite olarak, akademik birikimimizi Türkiye'ye hizmet eden Türkiye için çalışan kamu kurumları, bürokrasi, siyaset ve sivil toplum örgütleriyle paylaşmaya hazırız. Üstümüze ne düşerse yapacağız." dedi.

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fulya Bayraktar da projeye ilişkin bilgi vererek yarışmaya maddi manevi destek veren herkese teşekkür etti.

Hak-İş Konfederasyonu Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) istatistiklerine göre aynı işi yapan erkekle aynı işin yapan kadın arasındaki ücret açığı oranının yüzde 15,6 olduğunu söyledi.

Zengin, "Aynı işi yapan erkek evine 40 ekmek götürürken, aynı işi yapan kadın evine 34 ekmek götürebilmektedir. Kadın ve erkek arasında yaşanan ücret eşitsizliği giderilmelidir." dedi.

Konuşmaların ardından, başarılı proje sahiplerine birincilik, ikincilik, üçüncülük ve mansiyon olmak üzere dört kategoride sertifikaları verildi.

5. Ulusal Gençlik Farkında Proje Yarışması'nın ödül töreni yapıldı
5. Ulusal Gençlik Farkında Proje Yarışması'nın ödül töreni yapıldı
5. Ulusal Gençlik Farkında Proje Yarışması'nın ödül töreni yapıldı
5. Ulusal Gençlik Farkında Proje Yarışması'nın ödül töreni yapıldı

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Dart sporcuları Türkiye 2.'si oldu Dart sporcuları Türkiye 2.'si oldu Van Büyükşehir Belediyesinin tekvandocusu il birincisi oldu Van Büyükşehir Belediyesinin tekvandocusu il birincisi oldu

Türkiye, gençlik, Bayram, Hak İş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 5. Ulusal Gençlik Farkında Proje Yarışması'nın ödül töreni yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 5. Ulusal Gençlik Farkında Proje Yarışması'nın ödül töreni yapıldı - Son Dakika
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