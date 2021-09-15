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5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali 8-10 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek - Son Dakika

5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali 8-10 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek

15.09.2021 13:49
5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali 8-10 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek, System.String[]

"5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali" 8-10 Ekim 2021 tarihleri arasında "coğrafya lezzettir" temasıyla gerçekleştirilecek.

"5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali" 8-10 Ekim 2021 tarihleri arasında "coğrafya lezzettir" temasıyla gerçekleştirilecek.

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde Adana Büyükşehir Belediyesinin katkısıyla düzenlenen festivalin İstanbul'daki tanıtım toplantısı, Adana Valisi Süleyman Elban, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, şefler Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Arda Türkmen'in katılımıyla yapıldı.

Adana Valisi Süleyman Elban, geçen yıl pandemi dolayısıyla festivali çevrim içi gerçekleştirdiklerini anlatarak, tüm lezzet severleri ve Adana'yı sevenleri Adana'da lezzet festivalinde buluşturmayı planladıklarını söyledi.

Programlarında çok fazla etkinlik bulunduğunu kaydeden Elban, "Gastro şovları, kebaplar ve Adana sokak lezzetlerinin olduğu stantlarımız var. Konferanslarımız, panellerimiz, gösterilerimiz var. Adana'nın dört bir yanında gerek lokantalarımızda gerek sokaklarımızda sokak lezzetlerimiz, tatlılarımızla gelen misafirlerimizi ağırlamayı düşünüyoruz." diye konuştu.

"Coğrafya sadece kader değil aynı zamanda lezzettir"

Vali Elban, bir gazetecinin "Coğrafya kaderdir. Ama siz coğrafya lezzettir dediniz. Bunu biraz daha açabilir misiniz?" sorusunu şöyle cevapladı:

"Coğrafya lezzettir. Çünkü Adana'daki bu zengin mutfağı ve önemli gastronomi kültürünü Adana'nın coğrafyası hakikaten ortaya çıkardı. Bunun bir nedeni çok fazla coğrafi konumu itibarıyla çok fazla göç almış olması. Oralardan gelen yemek kültürleri ve lezzetler Adana mutfağının oluşmasında büyük katkı sağladı. Bir diğeri de Adana'nın coğrafi konumu itibarıyla ürün çeşitliğinin çok fazla olması. Yani 450 üzerinde sadece endemik bitkisi var. Torosların 3 bin 200 metre zirvesinden, deniz seviyesine, sıfıra kadar olan çok farklı bitki çeşitleri yetişiyor. Dolayısıyla farklı kültürlerden gelen insanlar farklı endemik çeşitliliği olan bitkilerle birlikte bu coğrafyada ayrı bir lezzet ortaya çıkardı. Dolayısıyla evet coğrafya sadece kader değil aynı zamanda lezzettir."

Katılım sayısına ilişkin soruya da Elban, "Henüz bir sayı öngörmüyoruz ama daha önceki yıllarda 100-200 binler görülmüş. Yine bu sene de böyle bir sayı olmasını bekliyoruz. Bir diğer neden de bu dönemde biliyorsunuz çok fazla festival ve etkinlik de olmadı. Dolayısıyla yapılan konserlere ve diğer programlara, gösterilere baktığımızda çok fazla insan katılıyor. Bir buçuk yıldan beri de bir özlem var. Dolayısıyla bu yıl belki sayıyı biraz daha fazla aşarız gibi geliyor bana." şeklinde konuştu.

"Açık havada olması çok büyük bir avantaj"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da İstanbul'a, Türkiye'yi ve tabii uluslararası insanları çağırmak için geldiklerini kaydederek, Adana'yı görmemenin bir eksiklik olduğunu ifade etti.

İnsanların bir kez Adana'ya gelip muhteşem doğasını, tarihi dokusunu, güzelliklerini ve çok güzel yemeklerini tatması gerektiğini vurgulayan Karalar, "İnsan televizyondan seyredince ağzı sulanıyor ama bizzat yemek lazım. Katılım sanıyorum 300-400 bini bulur. Çünkü biliyorsunuz pandemi insanları hapsetti. Bir özgürlük arzusu da var insanlarda. Adana'nın güzellikleri her sene biraz daha tanındıkça insanlar daha çok gelmeyi arzuluyor ve daha çok insan geliyor. Ben bu sene en fazla kalabalığın olacağını düşünüyorum." dedi.

Pandemiyle ilgili tedbirlere de değinen Karalar, "HES kodu, maske... Onlarla ilgili zaten alıyoruz tedbirleri alıyoruz. İnsanlar da biraz bilinçlendi. Ayrıca açık havada olması çok büyük bir avantaj biliyorsunuz. Yani Adana sıcak bir kent. Bütün etkinlikler neredeyse açık havada olduğundan dolayı etkisi azalır zaten. Maskeye dikkat ederse insanlar, hijyene dikkat ederse insanlar, açık havada olması sebebiyle hastalığı arttırmak noktasında bir şeyimiz olmayacak. Çünkü o da çok büyük bir sorumluluk. Yani hastalığın artmasını istemeyiz. Hala bir sürü insan ölüyor, içimiz acıyor. Bir an önce bitsin istiyoruz. Ama aşılanma artıyor, aşı olan insanlar artıyor. Bizim hiçbirimizin görmediği bir artış olursa hastalıkta, elbette Sayın Valimiz de oturup yeni kararlar alabilir." diye konuştu.

"Adana'ya gelin ciğerimi yiyin"

Zeydan Karalar, festivale katılım için aşı kartının zorunlu olacağını belirterek, "Aşı kartı olmasa bile PCR testi olmuş olacak. Yani korona olmadığını bilmemiz gerekiyor. Kimseyi tehlikeye atamayız." dedi.

Adana'nın tarihini lezzetle örmüş bir kent olduğunu ifade eden Karalar, "Güzellikleri anlatmakla bitmez. Seyahat etmek isteyen bir insan hani tarih, doğa, dağ, deniz, nehir görmek ister, güzel yemekler için gider. Sıcak karşılanmak ister. Bunların hepsi Adana'da var. Dolayısıyla biz gerçekten Adana'ya gelenlerin pişman olmayacağını söylüyoruz. Çok mutlu kalacaklar ve onlarda bir hastalık oluşacak, yani her sene gelmeye çalışacaklar. Ben onun için diyorum ki sonuçta Adana'ya gelin ciğerimi yiyin." diye konuştu.

Zeydan Karalar, Karalar, Adana, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali 8-10 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: 5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali 8-10 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek - Son Dakika
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