5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali hem doyuracak hem de eğlendirecek - Son Dakika

Adana Valisi Süleyman Elban, 8-10 Ekim'de düzenlenecek 5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin katılımcılara keyifli anlar yaşatacağını söyledi.

Elban, bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısında, "coğrafya lezzettir" temasıyla gerçekleştirilecek festivalde, kent tatlarının tanıtılmasının yanı sıra birçok etkinliğin düzenleneceğini belirtti.

Etkinlikte çok sayıda kişiyi ağırlamayı hedeflediklerini dile getiren Elban, "Lezzet Festivali, dışarıdan gelen misafirlerimize çok eğlenceli ve keyifli anlar zamanlar yaşatacak. Festivalin ev sahibi olan biz Adanalıların da bu yoğun ortamda, kaliteli Adana lezzetlerini sunmak, zamanında yetiştirmek, bitti dememek, gelen herkesi güler yüzle ağırlamak ve uğurlamak gibi bir sorumluluğumuz var." dedi.

Vali Elban, sadece gastronomi sektörünün değil, kentte faaliyet yürüten herkesin festivale destek vermesi gerektiğini ifade etti.

Toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sedat Gül, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir ve Adana Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Bilgiç de katıldı.