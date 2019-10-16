5. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi Sempozyumu başladı

16-17 Ekimtarihlerinde Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen sempozyuma, Ağrı Valisi Süleyman Elban, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Turgut, Ağrı İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, kurum müdürleri, STK temsilcileri, akademisyenler ve çok sayıda davetli katıldı.

AİÇÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen sempozyumun açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Dünya'da inanç turizmi açısından marka değer olan Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi başta olmak üzere sosyal bilimler alanında 10 farklı ülkeden gelecek olan 110 araştırmacı ve bilim insanının birbirinden değerli çok sayıda bildirinin sunulacağını belirtti.

Ağrı'nın insanlık tarihinin tartışılmaz en önemli destanlarından birine ev sahipliği yaptığını belirten Prof. Dr. Karabulut, "Buna karşın ne yazık ki bu büyük fırsatı ve potansiyeli günümüze kadar gereği gibi değerlendirilememiştir. Üniversite olarak Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi Sempozyumlarını düzenlemedeki amacımız; özellikle inanç turizmi açısından büyük bir potansiyele sahip Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi ile ilgili araştırmalar yapan bilim insanlarını bir araya getirip bu konunun her yönüyle irdelenmesini sağlamak, bu potansiyeli harekete geçirecek ve yöreyi canlandıracak inanç turizmine yönelik alt yapı ve tanıtım çalışmalarına öncülük yapmak, katkı sunmaktır. Üniversite olarak bunu başarabilirsek; büyük tufandan sonra Hz. Nuh'un Gemisi'nin bu dağın üzerine oturduğu inancı nedeniyle, çok sayıda şiir, mani, öykü, atasözü ve efsaneye konu olan Ağrı Dağı'nı dünyanın en çok ziyaret edilen yerlerinden biri haline getirebilir, bacasız sanayi olarak tanımlanan turizm sayesinde ülke ve bölge ekonomisine büyük bir girdi sağlayabiliriz" diye konuştu.

Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, sempozyuma katkılarından dolayı Ağrı Valiliği, Ağrı Belediyesi, İbrahim Çeçen Vakfı,Belli Eğitim Kültür Tarihi ve Arkeoloji Araştırma Merkezi ile Serhat Kalkınma Ajansı'na teşekkür ettiğini söyledi.

Yönetmenliğini Mehmet Cem Sertesen'in yaptığı 'Nuh'un Gemisi' belgeseli gösteriminin yapıldığı sempozyumda, bilim insanları tarafından bildiriler sunuldu.