Son Dakika Haberleri: 5. Uluslararası Antalya Oryantiring Festivali'ne doğru
Son Dakika Spor 5. Uluslararası Antalya Oryantiring Festivali'ne doğru

5. Uluslararası Antalya Oryantiring Festivali'ne doğru

2 saat önce

Antalya'nın alternatif turizm potansiyelini ortaya çıkarmak amacıyla düzenlenecek 5. Uluslararası Antalya Oryantiring Festivali, 27 Ekim-2 Kasım tarihlerinde yapılacak.

5. Uluslararası Antalya Oryantiring Festivali'ne doğru, System.String[]

Antalya'nın alternatif turizm potansiyelini ortaya çıkarmak amacıyla düzenlenecek 5. Uluslararası Antalya Oryantiring Festivali, 27 Ekim-2 Kasım tarihlerinde yapılacak.

Valilik açıklamasına göre, 5. Uluslararası Antalya Oryantiring Festivali, Antalya Valiliği öncülüğünde, Türkiye Oryantiring Federasyonu, Antalya Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü ve NEO Doğa Sporları Koordinatörlüğü'nün destekleriyle gerçekleştirilecek.

Bölgenin alternatif turizm potansiyelini ortaya çıkarıp, otellerdeki doluluk oranını artırmanın hedeflendiği etkinlikte katılımcılar, harita ve pusula yardımıyla hem arazide hem de şehirde belirlenen noktaları bulmaya çalışacak.

Organizasyona 22 ülkeden 450'nin üzerinde sporcunun katılacağı aktarıldı.

Antalya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 03:06 Kaynak: AA
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