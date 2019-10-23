Son Dakika Haberleri: 5. Uluslararası Blok Mermer Fuarı kapılarını açtı
Son Dakika Ekonomi 5. Uluslararası Blok Mermer Fuarı kapılarını açtı

5. Uluslararası Blok Mermer Fuarı kapılarını açtı

1 saat önce

Bursa 5. Uluslararası Blok Mermer Fuarı kapılarını açtı.

5. Uluslararası Blok Mermer Fuarı kapılarını açtı, System.String[]

Bursa 5. Uluslararası Blok Mermer Fuarı kapılarını açtı. Fuara katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı, "Maden sektörü 20 milyar dolar dış ticaret açığı veriyor" dedi.

Bursa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 02:24 
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