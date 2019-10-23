5. Uluslararası Blok Mermer Fuarı kapılarını açtı
1 saat önce
Bursa 5. Uluslararası Blok Mermer Fuarı kapılarını açtı.
Bursa 5. Uluslararası Blok Mermer Fuarı kapılarını açtı. Fuara katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı, "Maden sektörü 20 milyar dolar dış ticaret açığı veriyor" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 02:24
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