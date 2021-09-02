5. Uluslararası Bodrum Caz Festivali başladı - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 5'inci Uluslararası Bodrum Caz Festivali başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Caz Derneği tarafından düzenlenen festivalin ilk etkinliğinde, Kerem Görsev Trio ve Münif Akalın yönetimindeki Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrası konser verdi.

Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'ndeki konserde, piyanist Kerem Görsev ile ona eşlik eden kontrbasta Volkan Hürsever ve davulda Ferit Odman, bazı eserlerde orkestradan ayrı enstrümantal performans da sergiledi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesinin de katkı sunduğu festivalin temasının "Akdeniz Kardeşliği" olarak belirlendiği, Rodos Caz Festivali ile kardeş festival olarak karşılıklı sanatçı değişimi gerçekleştirileceği belirtildi.

Festivalin açılışında, Caz Derneği Başkanı Özlem Oktar Varoğlu, festivale katkı sağlayan kurumların temsilcilerine plaket verdi.

Festival, 11 Eylül'de sona erecek.