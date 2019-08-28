5. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı için 294 araştırmacı bildiri gönderdi

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, üniversitenin ev sahipliğinde 26-28 Eylül 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek 5. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansına 294 araştırmacı tarafından bildiri gönderildiğini açıkladı.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, 5. Kalkınma Konferansı ile ilgili çalışmaların ve hazırlıkların devam ettiğini bildirdi. Rektör Prof. Dr. Karabulut,"Konferans için toplam 294 bildiri araştırmacılar tarafından gönderilmiş, bunlardan 210'u hakem değerlendirme süreci sonunda konferansa sunulmak üzere kabul edilmiştir. Kalkınma Konferansında 100'den fazla kuruluştan 300'ü aşkın araştırmacı kalkınma konusunda gerçekleştirdikleri çalışmaları paylaşma imkanı bulacaktır.5. Kalkınma konferansı; kalkınma alanında çalışmaların sunumunun yanı sıra ilimiz ve bölgemizin de uluslararası alanda tanınırlığının geliştirilmesine katkı sunacaktır."dedi.

Rektör Prof. Dr. Karabulut, konferansın bölgede kalkınma alanında yeni işbirlikleri ve çalışmalar ile yeni yatırımlar için fırsatlara vesile olmasını temenni ettiğini belirterek, "Bölgemizdeki ve Malatya'daki STK'ları, meslek kuruluşlarını, sanayicileri, kamu kurumlarını teknik personellerini ve yöneticilerini 26 Eylül 2019 tarihinde başlayacak olan 5. Kalkınma Konferansına davet ediyorum"şeklindekonferansa katılım çağrısında bulundu.