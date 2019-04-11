Son Dakika Haberleri: 5. Uluslararası Ekonomi ve İşletme Kongresi Başladı

5. Uluslararası Ekonomi ve İşletme Kongresi Başladı

1 saat önce

Bursa Uludağ Üniversitesinin (BUÜ) koordinatörlüğünde Manisa Celal Bayar, Sakarya ve Balıkesir üniversiteleri ile Makedonya'nın Uluslararası Vizyon Üniversitesince bu yıl 5'incisi düzenlenen "Uluslararası Ekonomi ve İşletme Kongresi" (ICEF 19) başladı.

5. Uluslararası Ekonomi ve İşletme Kongresi Başladı, System.String[]
Bursa Uludağ Üniversitesinin (BUÜ) koordinatörlüğünde Manisa Celal Bayar, Sakarya ve Balıkesir üniversiteleri ile Makedonya'nın Uluslararası Vizyon Üniversitesince bu yıl 5'incisi düzenlenen "Uluslararası Ekonomi ve İşletme Kongresi" (ICEF 19) başladı.

Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ve dünya ekonomisinin genel görünümü ile çözüm önerilerinin ele alınacağı etkinliğin açılışında bir konuşma yapan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Bursa'nın ihracat noktasında ekonomiye en büyük katma değeri sağlayan illerden biri olduğunu söyledi.

BUÜ'nün bu noktada düşünce ve teknoloji üreten önemli reformlara imza attığını belirten Ulcay, "Eğitim kalitemizi yükseltecek reformları hayata geçirirken örgün eğitimdeki öğrenci sayımızı optimum rakamlara çekerek, akademik kalitemizi çok daha yukarıya taşıyacak adımlar atıyoruz. Ülkemiz için çok büyük değer taşıdığına inandığımız meslek yüksek yüksekokullarımızda fiziksel imkanları ve öğretim kadromuzu daha iyi bir noktaya getirirken uygulamalı programların ağırlığını da artırdık." dedi.

Ulcay, bilimsel projelere öz kaynakların yanı sıra sağladıkları fonlarla verdikleri destek miktarının son 4 yılda 70 milyon liraya yaklaştığını aktardı.

Kamu-üniversite-sanayi iş birliği modelini uygulamaya başladıklarını vurgulayan Ulcay, "Göreve geldiğimizde yıllık 100 olan sanayi kuruluşlarıyla yürüttüğümüz proje sayımız 250'ye ulaştı. Bu gelişmelerin yanı sıra eğitim kalitemizi yükselten reformlar ve makro ölçekli yatırımlarımızla da üniversitemizin Bursa'nın ve ülkemizin kalkınmasına katkısını daha da artırmaya gayret ediyoruz." diye konuştu.

Makedonya'dan bilimsel iş birliği çağrısı

Makedonya'da eğitim faaliyetlerine devam eden Uluslararası Vizyon Üniversitesinin Rektörü Prof. Dr. Fadıl Hoca da Türkiye'de eğitim veren çok sayıda üniversiteyle iş birliği gerçekleştirdiklerini, bilimsel ve akademik tüm projelerde ortak çalışmaya hazır olduklarını anlattı.

13 Nisan'da sona erecek kongrede Türkiye, Bulgaristan, Bangladeş, Makedonya, Kosova, Afganistan, Rusya, Kırgızistan, ABD, Azerbaycan, Bosna Hersek, İran ve Kazakistan'dan gelen konuşmacılar 25 oturumda 114 sunum yapacak.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:54 Kaynak: AA
Uludağ, Makedonya, Bursa, Ekonomi, Ekonomi
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