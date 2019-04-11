5. Uluslararası Ekonomi ve İşletme Kongresi Buü'de Başladı

Bursa Uludağ Üniversitesi'nin (BUÜ) koordinatörlüğünde bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen Uluslararası Ekonomi ve İşletme Kongresi (ICEF 19) Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde başladı.

Bursa Uludağ Üniversitesi'nin (BUÜ) koordinatörlüğünde bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen Uluslararası Ekonomi ve İşletme Kongresi (ICEF 19) Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde başladı. Çok sayıda ülkeden akademisyenlerin katıldığı kongrede 25 ayrı oturumda 114 sunum yapılacak.



BUÜ'nün Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi ve Uluslararası Vizyon Üniversitesi ile ortaklaşa düzenlediği 5. Uluslararası Ekonomi ve İşletme Kongresi, Görükle Merkez Kampusu'nda iki gün devam edecek. Kongrede Türkiye, Bulgaristan, Bangladeş, Makedonya, Kosova, Afganistan, Rusya, Kırgızistan, ABD, Azerbaycan, Bosna Hersek, İran ve Kazakistan'dan gelen konuşmacılar 25 oturumda 114 sunum yapacak. Dünya ekonomisinin genel görünümü ve çözüm tekliflerinin ele alınacağı kongrenin açılış törenine BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Uluslararası Vizyon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fadıl Hoca, dekanlar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.



Programda konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Bursa'nın ihracat noktasında ekonomiye en büyük katma değeri sağlayan şehirlerden birisi olduğunu vurguladı. Üniversitenin de bu noktada düşünce ve teknoloji üreten önemli reformlara imza attığını kaydeden Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay, "Eğitim kalitemizi yükseltecek reformları hayata geçirirken, örgün eğitimdeki öğrenci sayımızı optimum rakamlara çekerek, akademik kalitemizi çok daha yukarıya taşıyacak adımlar atıyoruz. Ülkemiz için çok büyük değer taşıdığına inandığımız meslek yüksek yüksekokullarımızda fiziki imkanları ve öğretim kadromuzu daha iyi bir noktaya getirirken, uygulamalı programların ağırlığını da arttırdık. Fakülte ve meslek yüksekokullarımıza 12 yeni laboratuvar kazandırırken, Prof. Dr. Fuat Sezgin merkez kütüphanemize yaptığımız yatırımlarla 2015 yılında 580 bin olan ziyaret sayısını, 2018'de 815 bin seviyesine yükselttik. Bilimsel projelere öz kaynaklarımızın yanı sıra sağladığımız fonlarla verdiğimiz destek miktarı son 4 yılda 70 milyon TL'ye yaklaştı. Kamu-üniversite-sanayi iş birliği modelini slogandan kurtarıp gerçeğe dönüştürdük. Göreve geldiğimizde yıllık 100 olan sanayi kuruluşları ile yürüttüğümüz proje sayımız 250'ye ulaştı. Bu gelişmelerin yanı sıra, eğitim kalitemizi yükselten reformlar ve makro ölçekli yatırımlarımızla da üniversitemizin Bursa'mızın ve ülkemizin kalkınmasına katkısını daha da arttırmaya gayret ediyoruz" diye konuştu.



Makedonya'dan bilimsel iş birliği çağrısı



Makedonya'da eğitim faaliyetlerine devam eden Uluslararası Vizyon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fadıl Hoca ise gerçekleştirilen kongrenin ortakları arasında yer almaktan dolayı büyük bir onur duyduklarını vurguladı. Türkiye'de eğitim veren çok sayıda üniversite ile iş birliği yaptıklarını aktaran Rektör Prof. Dr. Fadıl Hoca, bilimsel ve akademik bütün projelerde ortak çalışmaya hazır olduklarının altını çizdi.



ICEF 19 Kongresi'nin koordinatörlüğünü üstlenen BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yüce de, programda emeği geçen herkese teşekkür etti. 2 gün boyunca devam edecek kongrede 5'i İngilizce olmak üzere toplam 114 sunum yapılacak. - BURSA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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