5. Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu yarın başlayacak

5. Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu, yarın Kayseri'de start alacak.

Uluslararası Patika Koşuları Birliği (ITRA) tarafından tanınan maratona, Türkiye'nin yanı sıra ABD, Rusya, Güney Afrika, Sırbistan, İngiltere, Danimarka, İsveç, Ukrayna ve İran'dan toplam 250 atlet kayıt yaptırdı.

Yarışlar 64K, 25K, 12K ve VK olmak üzere 4 etapta yapılacak. VK yarışı, uluslararası standartlarda bir koşu olmasının yanında, dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise en yüksek dikey koşusu olma özelliği taşıyor. Bu etapta atletler, 2 bin 350 metre irtifadan başlayıp, zorlu kayalıklar üzerinde bin metre tırmanma koşusuyla Erciyes'in 3 bin 335 rakımlı bitiş noktasına ulaşacak.

Erciyes Ultra Sky Trail parkurunda ise yarışmacılar, 64 kilometrelik zorlu arazide 3 bin metre irtifa kazanımı içeren dağ patika koşusunda, Erciyes Dağı'nın volkanik tepelerini 360 derece dolanacak.

Yarışmacılar, Trail Run etabında 2 bin metrelik irtifadaki 25 kilometrelik parkurda, Hacılar-Tekir Kapı etabında ise 12 kilometrelik parkurda mücadele edecek.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, AA muhabirine, Erciyes'i hem turizm hem de spor alanında marka haline getirmek için çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

Dünyada ses getiren organizasyonlardan biri olan Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu'nun bu yıl beşincisini gerçekleştireceklerini belirten Cıngı, "Geçtiğimiz yıl pandemi dolayısıyla bu organizasyonu ertelemiştik. Bir yıllık aranın ardından maratonu yapacağız. 2-3 Temmuz'da 10 ülkeden kendisine koşuyu hayat tarzı haline getirmiş, atletik, sportif yarışmacılar Erciyes'te olacak. Çok keyifli müsabakaların olacağı bir ortam yaşayacağız." ifadelerini kullandı.