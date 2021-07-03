5. Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu sona erdi

Maratonun 12K etabında kadınlarda Yücel Gizem Savcı birinci, Günseli Bişgen ikinci, Charlotte Harmon üçüncü olurken, erkeklerde Aykut Kırsay birinciliği, Hakan Akalp ikinciliği, Mustafa Ekseri de üçüncülüğü elde etti.

Maratonun 64K etabında, Murat Kaya birinci, Cevdet Alyılmaz ikinci, Mehmet Zahir Kül de üçüncü oldu.

Yarışlar, 25K ve 12K etapları ile 7-12 yaş arası çocuk maratonuyla tamamlandı.

Uluslararası Patika Koşuları Birliği (ITRA) tarafından tanınan maratonun ikinci günü, sporcuların Erciyes Dağı'nın etrafını koşarak dolaştığı 64K etabı ile başladı.

5. Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu, ikinci ve son gün yarışları ile tamamlandı.

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