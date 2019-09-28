5. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı

Basın Yayın Birliği (BYB) tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen "Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı", ilk gününde kitapseverlerden yoğun ilgi gördü.

BYB tarafından Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği (TBYM) ve Uluslararası Arapça Kitap Yayıncıları Derneğinin katkılarıyla düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu fuar, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde kapılarını açtı.

Arap ülkeleri dışında düzenlenen en büyük Arapça kitap fuarı olma özelliğini taşıyan fuarda, 15 ülkeden 200'ü aşkın yayınevi okurla buluşma imkanı buldu.

AA standı ilgi gördü

Arapça yayınları 5. kez kitapseverlerle buluşturan fuardaki AA da standında Arapça, İngilizce ve Türkçe yayınlar yer aldı.

AA standında "Muhabir - Habercinin Temel Kitabı", "Dünya Siyasetinde Küresel Fay Hatları", "Türkiye'nin Kültür Hazineleri", "Cemal Kaşıkçı Cinayeti" ve "Gökyüzünden Türkiye" gibi yayınlar okuyucuların beğenisine sunuldu.

Açılış törenine katılan AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay da AA standını ziyaret ederek, AA'nın kitaplarını ve almanaklarını inceledi.

Fuar hakkında

Arap u¨lkelerinden I·stanbul'a gelen ziyaretçileri, I·stanbul'daki Arap toplulugˆu ve Arapc¸aya ilgisi olan kitapseverleri ağırlayan fuarı, bu yıl 100 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Fuarı geçen yıl 63 bin kişi ziyaret etmişti.

Tu¨rkiye'de Arapc¸a dil egˆitimi veren u¨niversite, dil kursları ve imam hatip okullarının o¨gˆretmen ve o¨gˆrencilerinin ilgi gösterdiği fuar, Arapc¸a egˆitimi alan o¨gˆrencileri anadili Arapc¸a olan o¨gˆrencilerle bulus¸turarak pratik yapmalarına da imkan sagˆlıyor.

Yenikapı Marmaray I·stasyonu'ndan, Yenikapı Avrasya Go¨steri ve Sanat Merkezi'ne u¨cretsiz ring seferlerinin yapıldıgˆı fuarda, go¨nu¨llu¨ler tarafından alım gu¨cu¨ du¨s¸u¨k o¨gˆrenciler ic¸in u¨cretsiz kitap elde etme imkanı da bulunuyor.

Arap edebiyatının önde gelen isimlerinin katılımıyla panel, söyleşi gibi çocuk ve gençler için de farklı kültürel etkinliklerin gerçekleştirileceği fuar, 6 Ekim'e kadar açık kalacak.